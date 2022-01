Başkan Akay: "Sektörün önü elbirliği ile açılır"

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, pancar üretiminin Türk tarımı ve çiftçisi açısından son derece stratejik bir ürün olduğuna dikkati çekti. Başkan Akay, "Pancar üreticisiyle, devlet ve özel şeker fabrikalarıyla sektörü bir bütün olarak değerlendirip, ayrışmadan, birlik ve beraberlik içerisinde Türk tarımına önemli katkılar sağlayacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Orta Anadolu'da 58 ilde yapılan şeker pancarı tarımının Türkiye için stratejik bir ürün olduğuna dikkati çeken Başkan Akay, "Pancar üreticisi eğer pancar ekmeyi bırakacak olursa başka ürünlere yönelmek yerine belki çiftçiliği bile bırakabilir. Türkiye'de çok ciddi bir şeker ihtiyacı yaşanır. Bu ihtiyaçta ithalat yoluyla kapanmaz çünkü yurtdışında şeker fiyatları çok yüksek. İşte bu düşünce çerçevesinde Kayseri Şeker olarak Türk Şeker tarihinde bir ilki yaparak pancar avans fiyatını 420 TL tondan önce 720 TL tona daha sonra 800 TL tona yükselttik. Bu kesin fiyat değil elbette. Gelişmelere bakarak gerektiğinde yeniden güncelleme yapılması mümkün" dedi.

Kayseri Şeker olarak 2021 yılında mücbir sebeplerden dolayı pancar kotasını tamamlayamayan çiftçilere de Kayseri Şeker olarak ceza uygulamama kararı aldıklarını hatırlatan Başkan Hüseyin Akay; programda yaptığı açıklamalarında şu görüşlere yer verdi:

"Kayseri Şeker bir çiftçi kuruluşu. Biz çiftçimizi biliyoruz, çiftçimizde bizi biliyor. Biz çiftçi var olmadan bu işin olmayacağı kanaatindeyiz. Bu yüzden de bütün hesabımızı öncelikle çiftçimizin kazanacağı şekilde yapıyoruz. Çiftçimiz şundan emin olsun ki Kayseri Şeker bundan önce olduğu gibi bundan sonra da imkanlar dahilinde çiftçinin menfaatlerini önceleyen yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürecektir. Çiftçimizin üretimde ihtiyaç duyduğu tohum, gübre, mazot gibi girdileri zamanında ve mümkün olan en uygun fiyatlardan temin etmenin yanı sıra Kayseri Şeker olarak çiftçimizin sorun ve beklentilerini her platformda kamu kuruluşlarına, bakanlıklara iletiyoruz. Sulamadaki elektrik maliyeti pancarın yüzde 25'ini geçti. Her ay fatura kesiliyor. Çiftçilerimiz her ay aylık gelire tabiymiş gibi fatura ödemek durumunda kalıyor. Bununla ilgili gerek tarife değişikliği ve gerekse ödeme kolaylığı sağlanması konularında görüşmeler yapıyoruz. Ayrıca Ziraat Bankası'ndan özellikle çiftçilerimizin indirimli kredilerden faydalanması için taleplerimizi iletiyoruz. Türkiye'de Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) sağlıklı işlemediği için çiftçimizin desteklemelerden yeterli ölçüde faydalanamıyor. Ümit ediyoruz kısa zaman içerisinde bunlarda gelişmeler sağlanır. Pancar tarımı ve şeker sektörü sorunlarını el birliğiyle çözecektir. Devlet ve özel sektör fabrikalarıyla sektörü bir bütün olarak değerlendirip, ayrışmadan, birlik ve beraberlik içerisinde Türk tarımına önemli katkılar sağlayacağımıza yürekten inanıyorum." - KAYSERİ

