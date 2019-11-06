Başkale'deki terör operasyonu
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ilçenin Esenyamaç Mahallesi Sualtı mezrası kırsalında "Kıran-Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, teröristlerce 2'si el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
VİDEO: Başkale'deki terör operasyonu