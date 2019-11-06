Başkale'deki terör operasyonu

06.11.2019 22:24 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:26

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ilçenin Esenyamaç Mahallesi Sualtı mezrası kırsalında "Kıran-Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, teröristlerce 2'si el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA