Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi modernleşiyor
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Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi modernleşiyor

Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi modernleşiyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi'nde 3 bin ton asfalt serimine başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi'nde asfalt serimine başladı. Başiskele Belediyesi önünde bulunan Selahattin Eyyübi Caddesi'nde altyapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, caddenin 650 metrelik kısmında altyapı deplase çalışmaları ve yağmur suyu taşkınlarını önlemek için menfez yaptı.

4 ŞERİTLİ OLACAK

Eski parke yolunu kazıyarak yerine daha konforlu bir yol yapmak için altyapıdan sonra asfalt serimine başlanan Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi'nde 3 bin ton asfalt serimi yapılacak. Cadde 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli olacak.

ALTYAPI DEPLASESİ VE KUTU MENFEZ YAPILDI

Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi'nin 650 metrelik kısmında altyapı deplasesi ile betonarme kutu menfez yapımı ile caddede su baskınları yaşanmasının önüne geçildi. Kutu menfez şeklinde olan altyapıda bir iş makinası çalışabilecek ve menfezin temizliğini yapabilecek büyüklükte. Elektrik direklerinin yer altına alındığı Selahattin Eyyübi Caddesi'nin tamamlanmasıyla Başiskele ilçesi bir prestijli caddeye daha kavuşmuş olacak.

Kaynak: Bültenler

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