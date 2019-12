Başdeğirmen: "Şehrimize, ülkemize katkıda hangi noktada faydalı olacaksak orada oluruz"

05.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:55

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi (ATİK) Genel Başkanı Aziz Şahin ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Meclis Başkanı Osman Şahlan ile heyetleri Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Isparta Belediyesinin kardeş şehirleri, Isparta Ticaret ve Sanayi Odasının Ticaret Odası ilişkileri, 17-20 Aralık 2019 ATİK Tahran Uluslararası İş Forumu konuları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.



Şahin: "Isparta'nın ekonomik olarak daha da büyümesine katkı sunmak istiyoruz"



Ziyarette konuşan ATİK Genel Başkanı Aziz Şahin, Isparta Belediyesi ile yurt dışı ülkelerde bulunan şehirlerle kardeş şehir anlaşmalarının yapılabilmesinin amaçlandığını ve bu yolla da şehrin turizm, ekonomisinin artırılmasının hedeflenebileceğini kaydetti. Yine İran'da 17-20 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek forum olduğunu ve yine aynı tarihler arasında fuarın bulunduğunu söyleyen Şahin, "Belediyemiz, ticaret odası, ticaret borsası ile birlikte Isparta'nın yoğun bir katılımını görmek istiyoruz" dedi.



Şehirdeki sinerjinin ekonomik olarak Isparta'ya nasıl dönüştürülebileceğini düşündüklerini aktaran ATİK Genel Başkanı Aziz Şahin, ticaret odaları, belediyelerle ilgili çalışmalarının bulunduğunu dile getirerek, "Başkanım bu işlere sıcak baktığınızı biliyoruz. Daha önceki dönemde bu çalışmaları yapamadık. Bu çalışmalarla Isparta'nın ekonomik olarak daha da büyümesine katkı sunmak istiyoruz" görüşlerinde bulundu.



Şahlan: "Başkanımızdan destek almaya geldik"



ATİK Genel Başkanı Aziz Şahin'in dünyanın dört bir yanını dolaşarak, Isparta'nın iş hacmini, ticaretini artırmak için çalışmalar yaptığını aktaran ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan da, "Bazı ülkelerde de iş forumları yapılıyor. Forumlara odamızdan da katılımcılar gidiyor. 17-20 Aralık tarihleri arasında da İran'da bir iş forumumuz var. Bu iş forumuna da Ispartalı iş adamlarımızı götüreceğiz. İhracat anlamında Isparta'ya ne gibi bir katkı sağlarız, ticareti geliştirme anlamında. Bu konuda da başkanımızdan destek almaya geldik. Bizleri kabul ettiği için başkanımıza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.



Nuryyewna: "İş, ticaret yapmak için Isparta'ya geldik"



Türkmenistan geçen dönem Milletvekili ve Girişimciler Partisi Aşkabat il Başkanı Kazakowa Jeren Nuryyewna da, Isparta Belediyesindeki sıcak karşılamadan dolayı teşekkürlerini iletti. Nuryyewna, "Bizde Oğuzhan Türkmenlerindeniz. İş, ticaret yapmak için Isparta'ya geldik. Çok sayıda iş insanları ile tanıştık. Çok memnun olduk. Türkmenistan'da sera kurmak istiyoruz. Sizleri de Türkmenistan'a davet ediyorum. İşlerinizde başarılar diliyorum. Türkmenistan sizlerin de anavatanınız" dedi.



Arat: "İş adamlarımıza yeni ufuklar açılıyor"



ATİK Türkiye Başkanı Mehmet Arat, 'Gezen arı bal yapar' diye bir söz olduğunu hatırlatarak, "Biz ATİK olarak ve kendi iş hayatımızda iş forumları dolayısıyla ülke ülke geziyoruz. Çok faydasını görüyoruz. İş adamlarımıza yeni ufuklar açılıyor. Forumlar sonrası karşılıklı işbirliği artıyor, dostluklar gelişiyor. Siz gibi güzel insanların sayesinde bu işlere devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.



ATİK Isparta Başkanı Sabit Alparslan da, Dünyada bir Türk lobisinin oluşmaya başladığını söyleyerek, "Ticarette, ihracatta, ithalatta bir Türk lobisi oluşuyor. Bu konuda biz anahtar görevi yapıyoruz. Isparta'mızda bu işlerle uğraşan insanlarla yurt dışı ATİK temsilcilikleriyle irtibatlar kurmak suretiyle şehrin ihracatına katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.



Başdeğirmen: "Şehrimize, ülkemize katkıda biz hangi noktada faydalı olacaksak orada oluruz"



Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden ve yapılan çalışmaların her zaman yanında olduklarını dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen "Bir belediyenin ihracatla, ithalatla da elinden gelen desteği verebilecek durumda olması lazım. Turizm, sağlık, spor, kültürel, her türlü etkinliğe de destek verebilmesi lazım. Belediye demek bunların içerisinde olmak demektir. Sizin bu güzel çalışmalarınıza bizlerde destek veriyoruz. 2005 yılından bu yana sizlerle tanışıyoruz. Sizin Türkiye ve Avrupa ile alakalı bizleri ne kadar çok dostane yaklaştırmak için mücadele verdiğinizi de biliyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum, bundan sonraki çalışmalarınız içerisinde de her zaman olmak isteriz. Şehrimize, ülkemize katkıda biz hangi noktada faydalı olacaksak orada oluruz" görüşlerinde bulundu.



ATİK ve ITSO heyetinin Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaretinde ATİK Ticaret ve İşbirliği Konseyi Genel Başkanı Aziz Şahin, Türkmenistan geçen dönem Milletvekili ve Girişimciler Partisi Aşkabat il Başkanı Kazakowa Jeren Nuryyewna, ATİK Türkiye Başkanı Mehmet Arat, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Şahlan, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zuhal Büyükçulcu, ATİK Isparta Başkanı Sabit Alparslan, ATİK Isparta Başkan Yardımcısı Nihat Abey, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Güler, Kadir Özkan, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi İsa İpekçi, emekli bürokrat Dursun Şahin ve Danışman Ovezov Kuvvat yer aldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA