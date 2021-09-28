MARDİN (Habermetre) - Başarılı Sporcular Vali Demirtaş'ı Ziyaret Etti Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) katkılarıyla düzenlenen tenis turnuvasından şampiyonluk kupalarıyla dönen masa tenisi oyuncularını kabul etti. Ağrı Dağı'nın tanıtılması ve tenisin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen Ağrı Dağı Tenis Turnuvasından 3 şampiyonluk kupasıyla dönen Mardin Masa Tenisi oyuncuları, beraberlerindeki Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Necmeddin Nas ve Mardin Tenis İl Temsilcisi Kamuran Yılmaz ile Vali Demirtaş'ın ziyaret etti. Vali Demirtaş, 93'ü erkek 44'ü kadın olmak üzere 23 ilden 137 oyuncunun katılım sağladığı turnuvadan Mardin'i en iyi şekilde temsil ederek kupalarla dönen oyuncuları tebrik ederek başarılar diledi. Kupalarla kente dönen oyuncuların tenise merak duyan gençlere rol model olduğunu dile getiren Vali Demirtaş, "3 şampiyonlukla Mardin'e dönen Mardinli genç tenis sporcularımızı ağırlayıp sevinçlerini paylaştık. Gençlerimizin aldığı 3 şampiyonluk Kupası, Mardin adına bizleri gururlandırdı. Kulüplerimizi, sporcularımızı, teknik ekiplerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gençlerimizin aldıkları sonuçlar gelecek nesillere rol model olacağına inanıyorum. Başarılı sporcularla anılan bir Mardin için gerekli her türlü desteği sporcularımıza sunmaya devam edeceğiz. " dedi. Ziyaret, Vali Demirtaş'ın oyuncularla bir süre sohbet etmesinin ardından son buldu.

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