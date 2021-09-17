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Başarılı alt yapı antrenörüne İtalya daveti

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Başarılı alt yapı antrenörüne İtalya daveti

Diyarbakır DSİspor'da ortaya koyduğu başarılı çalışmalarla dikkat çeken ve geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da faaliyet gösteren İtalya'nın dünya devi İnter kulübünün futbol okulu ile anlaşan Müslüm Doğan, İnter Kulübü tarafından İtalya'ya davet edildi.

Diyarbakır DSİspor'da ortaya koyduğu başarılı çalışmalarla dikkat çeken ve geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da faaliyet gösteren İtalya'nın dünya devi İnter kulübünün futbol okulu ile anlaşan Müslüm Doğan, İnter Kulübü tarafından İtalya'ya davet edildi.

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır İnter Akademi'nin çalışmalarını gözlemlemek üzere kente gelen İtalyan teknik heyet, Doğan'ın çalışma programını beğenerek kendisini İtalya'ya davet etti. Deneyimli hoca ile beraber Diyarbakır İnter Akademi'nin 2010 ve 2011 doğumlu futbolculardan oluşan karması da önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek burada İnter Kulübü'nün bazı çalışmalarına katılacak.

"Davetten büyük mutluluk duyduk"

Bu davetten mutluluk duyduğunu belirten başarılı teknik adam, uzun yıllardır alt yapıda ortaya koyduğu başarılı çalışmaları yurt dışı deneyimi ve eğitimi ile pekiştirme fırsatını iyi değerlendirmek istediğini söyledi. Doğan,"Diyarbakır İnter Akademi gün geçtikçe büyüyor. Yoğun bir talep var. İnşallah hem kulüp hem futbol okulu bazında önemli başarılara imza atacağız. İtalya'dan gelen teknik adamlar çalışmalarımızı takdir etti ve bizi İtalya'ya davet etti. 2010 ve 2011 doğumlu futbolculardan oluşan karmamızla beraber gideceğiz. Bizim için de ayrı bir deneyim olacak" dedi. - DİYARBAKIR

Başarılı alt yapı antrenörüne İtalya daveti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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