HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Başakşehirli Elia'dan şampiyonluk açıklaması: Büyük bir kutlama beklemeyin

Başakşehir ile yollarını sezon sonunda ayıracağını duyuran Eljero Elia, bu akşam oynanacak Kayserispor maçında şampiyonluğu ilan etmeleri durumunda büyük bir kutlama yapmayacaklarını söyledi.

Başakşehirli Elia'dan şampiyonluk açıklaması: Büyük bir kutlama beklemeyin
19.07.2020 17:05 | Son Güncelleme: 19.07.2020 17:42

Başakşehir ile yollarını sezon sonunda ayıracağını duyuran Eljero Elia, bu akşam oynanacak Kayserispor maçında şampiyonluğu ilan etmeleri durumunda büyük bir kutlama yapmayacaklarını söyledi.

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak Başakşehir'de takımın yıldızlarından Eljero Elia, şampiyoluk hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ülkesi Hollanda'nın Omroep West kanalına konuşan 33 yaşındaki oyuncu, şampiyonluğun gelmesi halinde büyük bir kutlama yapmayacaklarını dile getirdi.

Kaybettikleri Konyaspor maçını ve şampiyonluk şansını yorumlayan Elia, "Çok önceden şampiyon olmamız gerekirdi. Küme düşme adayı bir takıma karşı yenildik. Konyaspor gerçekten her şeyini sahaya koydu. Biz ise yüzde ellimizle oynadık. Bu da işe yaramadı. Ben de yedekler arasındaydım. Bu beni gerçekten rahatsız etti ama bunu aştım. Bana ihtiyaç duydular ve oyuna girdim, golümü attım. Bu çok önemliydi. İçimde garip hisler yaşadım. Ancak, gururumu bir kenara bırakıp her şeyimi Başakşehir için verdim" ifadelerini kullandı.

"GERÇEK ANLAMDA TARAFTAR SAYILMAZLAR"

Şampiyon olmaları halinde İstanbul'da büyük bir kutlama olup olmayacağıyla ilgili soruya Elia, "Çok büyük bir kutlama beklemeyin. Bizim az sayıda taraftarımız var. Başakşehir'de bir parti olur sadece. Maçlar sırasında tribünlerde de az sayıda insan oluyor. Onlar da takımdaki büyük isimleri seyretmeye geliyorlar. Gerçek anlamda taraftar sayılmazlar" cevabını verdi.

"BAŞKA BİR YERE GİTMEK İSTİYORUM DEDİM"

33 yaşındaki kanat oyuncusu "Başakşehir, beni takımda tutmaya hevesliydi ve Mart ayında sözleşmemi yenilemek isteyip istemediğimi sordular. Dürüst oldum ve 'Hayır, sözleşmemi bitirmek ve sonra başka bir yere gitmek istiyorum.' dedim. Güvenin azaldığını hissettim ve koronavirüs arasından önce yani Kopenhang karşılaşmasından önce ayrılmaya tam olarak karar verdim" dedi.

"KULÜP BANA ÖNEMLİ OLDUĞUMU GÖSTERDİ"

Açıklamalarına devam eden Eljero Elia "Kopenhag maçından önce 'Bunu yaşayacağımı hiç düşünmemiştim' diye tweet attım. Bu paylaşımım Türkiye'de çok fazla karmaşıklığa neden oldu. Bu tepkim profesyonelce olmayabilir ama hayal kırıklığımı ifade ettim. Bir sebep aradım ama bulamadım. Ancak sonrasında kulüple konuştum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ettim. Daha sonra kulüp, bana önemli olduğumu gösterdi ve mutlu oldum" diye konuştu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti Magazin
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi Spor
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı 3. Sayfa
Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı
Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu Ekonomi
Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
ABD'li araştırmacılar, ürettikleri iskambil kağıdından 10 kat hafif kamerayla böceklerin yaşamını inceleyecek Dünya
ABD'li araştırmacılar, ürettikleri iskambil kağıdından 10 kat hafif kamerayla böceklerin yaşamını inceleyecek
Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Ankara'da görüldü Yaşam
Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Ankara'da görüldü
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı
Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı
Metiner'in 'Soylu yokken ben vardım' sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
ABD'de 110 yıl sonra ilk defa bir siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu
ABD'de 110 yıl sonra ilk defa bir siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu
Gazeteci, husumetli olduğu esnafı yolda görünce silahla vurdu
Gazeteci, husumetli olduğu esnafı yolda görünce silahla vurdu
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattı
Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattı
'Namusuma yan baktın' dedikleri kişiyi tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada
"Namusuma yan baktın" dedikleri kişiyi tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten savunma
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
8 gündür aranan anne ve oğlunun cansız bedenleri kuyuda bulundu
8 gündür aranan anne ve oğlunun cansız bedenleri kuyuda bulundu
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
Son Dakika: Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdı
Son Dakika: Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Fatih Sultan Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Tosun Demet Akalın Merve Boluğur Erkan Kolçak Köstendil
Spor Falcao Ali Koç Caner Erkin Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Bakan Muğla Otomobil
Şu an buradasınız: Başakşehirli Elia'dan şampiyonluk açıklaması: Büyük bir kutlama beklemeyin - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.7.2020 17:42:52. #1.15#
title