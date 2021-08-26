Başakşehir-Kayserispor maçını Öğretmenoğlu yönetecek
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Başakşehir-Kayserispor maçını Öğretmenoğlu yönetecek

Başakşehir-Kayserispor maçını Öğretmenoğlu yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor arasında karşılaşmayı Antalya bölgesinden Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor arasında karşılaşmayı Antalya bölgesinden Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Süper Ligde 3. hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.15'de oynanacak olan Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir - Yukatel Kayserispor maçında Mustafa Öğretmenoğlu'nun düdük çalacağı öğrenildi.

Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Samet Çiçek yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Alper Akarsu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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