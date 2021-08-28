Başakşehir ile Kayserispor ile 25. randevuda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başakşehir ile Kayserispor ile 25. randevuda

Başakşehir ile Kayserispor ile 25. randevuda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 25. kez karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 25. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor, Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. Bugüne kadar Süper Lig'de 24 kez karşılaşan iki ekip, bir kez daha 3 puan mücadelesi verecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 24 maçta 6 kez Yukatel Kayserispor kazanırken 12 kez Medipol Başakşehir kazandı. 6 kez de beraberlik bozulmadı. Bu maçlarda Kayserispor 19 gol atarken Medipol Başakşehir ise 29 gol kaydetti.

Geçen sezon Kayseri'de oynanan müsabakayı Kayserispor 2-0 kazanırken İstanbul'da oynanan maç ise golsüz sona ermişti. Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor arasında arasındaki Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2020/2021 Başakşehir-Kayserispor 0-0

2020/2021 Kayserispor-Başakşehir 2-0

2019/2020 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2019/2020 Kayserispor-Başakşehir 1-4

2018/2019 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2018/2019 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2017/2018 Başakşehir-Kayserispor 3-1

2017/2018 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2016/2017 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2016/2017 Başakşehir-Kayserispor 5-0

2015/2016 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2015/2016 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2012/2013 Başakşehir-Kayserispor 0-0

2012/2013 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2011/2012 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2011/2012 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2010/2011 Kayserispor-Başakşehir 3-2

2010/2011 Başakşehir-Kayserispor 0-2

2009/2010 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2009/2010 Başakşehir-Kayserispor 1-2

2008/2009 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2008/2009 Kayserispor-Başakşehir 2-0

2007/2008 Kayserispor-Başakşehir 1-2

2007/2008 Başakşehir-Kayserispor 1-1 - KAYSERİ

Başakşehir ile Kayserispor ile 25. randevuda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balotelli'nin sinirden çılgına döndüğü maçta Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Balotelli'nin sinirden çılgına döndüğü maçta Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Kemal Sunal Acun Ilıcalı Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başakşehir ile Kayserispor ile 25. randevuda - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 09:22:59. #1.16#

title