Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu

Başakşehir, İngiltere'de umduğunu bulamadı! Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Manchester United'a konuk olan temsilcimiz, ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçtan 4-1 mağlup ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Manchester United ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadele İngiliz devinin üstünlüğü ile sona erdi.

Manchester United'ın gollerini 7. ve 19. dakikada Bruno Fernandes, 35. dakikada penaltıdan Marcus Rashford ile 90. dakikada James kaydetti. Temsilcimizin tek golü ise 75. dakikada Deniz Türüç'ten geldi.

Bu sonuçla Kırmızı Şeytanlar puanını 9 puan yaparak gruptaki liderliğini sürdürdü. Başakşehir ise 3 puanda kaldı. 5. hafta maçlarında Medipol Başakşehir, Leipzig'i konuk ederken, Manchester United Paris Saint Germain'i ağırlayacak.

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Grubun bir diğer karşılaşmasında Paris Saint Germain, Leipzig'i evinde Neymar'ın 11. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı ve puanını 6'ya çıkardı. Alman ekibi ise 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Mücadele hakem Ovidiu Hategan'n çaldığı düdükle başladı.

Dakika 7: Manchester United, Bruno Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Telles'in kullandığı köşe vuruşu ceza yayı üzerinde Fernandes'in önünde kaldı. Portekizli oyuncunun gelişine sert şutu kaleci Mert'in çabalarına rağmen ağlarla buluştu.

Dakika 17: Başakşehir'de Berkay Özcan çalımlarla ceza sahasına sokuldu, ardından savunmadan seken topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Visca'nın şutu üstten dışarı gitti.

Dakika 19: Manchester United, Bruno Fernandes ile skoru 2-0 yaptı. Telles'in sol kanattan yaptığı ortasını kontrol etmek isterken elinden kaçıran kaleci Mert'ten seken topu Fernandes tamamladı ve bir kez daha ağları havalandırdı.

Dakika 35: Manchester United, Rashford'un penaltı golüyle skoru 3-0'a getirdi.

Dakika 39: Çalımlarla ceza sahasına sokulan Martial'in ara pasına Fernandes hareketlendi, ama kalesini zamanında terk eden Mert tehlikeyi önledi.

Dakika 42: Bolingoli'nin sol kanattan getirdiği topa altıpasın üzerinde şutunu çeken Demba Ba'nın vuruşu Maguire'a çarpıp kornere gitti. Başakşehir sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı Manchester United'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 50: Visca'nın ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci De Gea tam köşeden kornere çeldi.

Dakika 60: Greenwood'un ceza sahasının sağından içeri çevirdiği top savunmaya da çarpıp kaleci Mert'in kucağında kaldı.

Dakika 75: Başakşehir, Deniz Türüç'ün serbest vuruştan attığı nefis golle skoru 3-1'e getirdi.

Dakika 79: Visca'nın ceza yayı üzerinden sol ayağıyla çektiği şutu üst direkten geri döndü.

Dakika 90+3: Manchester United, James'in golüyle skoru 4-1 yaptı.

Dakika 90+4: Temsilcimiz Başakşehir, karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrıldı.