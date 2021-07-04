Başakşehir'de itfaiye aracıyla taksi çarpıştı: 2 yaralı
Başakşehir'de itfaiye aracı ile taksinin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Başakşehir'de itfaiye aracı ile taksinin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İkitelli İtfaiye İstasyonunda görevli araç, yangına müdahale için seyir halindeyken Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde 34 TCC 03 plakalı taksiyle çarpıştı.
Kazada taksi sürücüsü ile araçtaki yolcu yaralandı. İlk müdahaleyi itfaiye ekibinin yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk