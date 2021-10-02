Başakşehir'de Emre Belözoğlu sesleri! Takımın başına geçmek için gün sayıyor - Haberler Spor
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Başakşehir'de Emre Belözoğlu sesleri! Takımın başına geçmek için gün sayıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından yönetime istifasını sunacağını açıkladı. Turuncu-lacivertli yönetimin, Kocaman'ın istifasını kabul etmesinin ardından takımın yeni teknik patronunun Emre Belözoğlu olması bekleniyor.

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, müsabakanın ardından kötü gidişattan dolayı yönetime istifasını sunacağını açıkladı.

EMRE BELÖZOĞLU, BAŞAKŞEHİR'E SICAK BAKIYOR

Geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Başakşehir'de ayrılığın kesinleşmesinin ardından ise teknik direktörlük koltuğuna oturacak yeni isim yüksel ihtimalle Emre Belözoğlu olacak. Medipol Başakşehir'de 2015-2016 ve 2019-2020 sezonları arasında top koşturan Belözoğlu da bu göreve sıcak bakıyor.

TARAFTARLAR DA EMRE'Yİ İSTİYOR

Emre Belözoğlu'nun Başkan Göksel Gümüşdağ ile arasının iyi olması ve kulübün iç dinamiklerini yakından tanıması da bu karardaki önemli etkenlerden. Ayrıca turuncu-lacivertli taraftarlar da 41 yaşındaki teknik adamın takımın başına getirilmesi için daha önce yönetime çağrıda bulunmuştu.

Başakşehir'de Emre Belözoğlu sesleri! Takımın başına geçmek için gün sayıyor
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Yönetime istifamı sunacağım

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Yönetime istifamı sunacağım

 Son dakika... Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, istifa kararı aldı

Son dakika... Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, istifa kararı aldı
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