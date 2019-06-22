Barzani: Türkiye ve Irak ilişkilerinde yeni bir süreç başlayacak
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, başkan seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Türkiye'de, Irak ve Türkiye ilişkileri bağlamında yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, başkan seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Türkiye'de, Irak ve Türkiye ilişkileri bağlamında yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
Binali Yıldırım'ın "Size gülmek çok yakışıyor" diyen Okan Bayülgen'e verdiği yanıt stüdyoyu kahkahaya boğdu
Son Dakika Haberleri