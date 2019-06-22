Barzani: Türkiye ve Irak ilişkilerinde yeni bir süreç başlayacak

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, başkan seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Türkiye'de, Irak ve Türkiye ilişkileri bağlamında yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Barzani: Türkiye ve Irak ilişkilerinde yeni bir süreç başlayacak

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, başkan seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Türkiye'de, Irak ve Türkiye ilişkileri bağlamında yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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