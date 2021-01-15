Bartın'da, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
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Bartın'da, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

15.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:13
Bartın'da, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

BARTIN kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

BARTIN kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 10 santime ulaştı.

Kent merkezinde yağmur yağışı etkili olurken, Ulus, Amasra ve Kurucaşile ilçelerine bağlı köylere kar yağdı. Bartın-Karabük ve Kastamonu yolunda gece başlayan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Bazı araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekerken, ekipler sürücülere yardımcı oldu. Özel İdare ekipleri ulaşımda sıkıntı yaşanan köy yollarında çalışma yaptı. Amasra ilçesinin Kazpınar köyünde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Beyaze bürünen köy dron ile görüntülendi.


Bartın'da, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Bartın'da, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Bartın'da, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Bartın'da, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Bartın'da, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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