Bartın'da yılın ilk bebeği doğdu

01.01.2020 00:50 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:42

Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeğe "Utku Berk" ismi verildi.

Ercan ve Şükran Günay çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında bir erkek çocuğu oldu.

3 kilo 110 gram bir erkek bebek dünyaya getiren Şükran Günay, ikinci kez annelik sevincini yaşadığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Bebeklerinin ismini Utku Berk koyduklarını aktaran Günay, bebeğini sağlıklı şekilde kucağına aldığını ve yeni yılın ilk dakikalarında doğmasının heyecanını yaşadığını ifade etti.

Öte yandan, Bartın Valisi Sinan Güner, yeni yılın ilk bebeğini ve annesini hastanede ziyaret ederek, çeyrek altın taktı.

Kaynak: AA