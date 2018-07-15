Bartın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Ali Akıner'in kullandığı "pat pat" tabir edilen tarım aracı Kumluca beldesi Kızıllar köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, araçta bulunan Kadir Yıldız (63) olay yerinde yaşamını yitirdi, Ömer Akın (52) yaralandı.
Yaralı Akın, 112 Acil sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Akıner, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.