Bartın'da, ırmakta su samuru görüntülendi
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Bartın'da, ırmakta su samuru görüntülendi

27.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:53
Bartın'da, ırmakta su samuru görüntülendi

BARTIN Irmağı'nda, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü.

BARTIN Irmağı'nda, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü.

Kent merkezinden geçerek Karadeniz'e akan Bartın Irmağı'nda su samuru görüntülendi. Bartın Limanı mevkisindeki ırmakta bir tekne sahibi tarafından bulanık suda görüntülenen su samuru, bir anda sudan çıkıp, kafasını kaldırarak, sağa sola baktıktan sonra suya geri girdi. Su samuru bir süre yüzeyde yüzdükten sonra suyun içine dalarak, gözden kayboldu.

 


Bartın'da, ırmakta su samuru görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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