BARSELONA - Türk Telekom Genel Müdürü Önal: "Türkiye'yi 5G'de öncü yapmak için çalışıyoruz"

Türk Telekom Genel Müdürü (CEO) Ümit Önal, Türkiye'yi 5g'de öncü yapmak için çalışmalara hız verdiklerini belirterek, "Türkiye'de 5G yolculuğunda yerlilik oranının artırılmasına dönük çalışmalara odaklanmış durumdayız." dedi.

Önal, AA muhabirine, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GSMA Mobil Dünya Kongresi'nin mobil iletişim sektörünün en büyük buluşma alanı olduğunu ifade eden Önal, kongrenin, küresel ve yerel oyuncuların her yıl bir araya geldiği, geliştirdikleri son teknolojileri, maharetlerini gün yüzüne çıkardıkları, dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden birisi olduğunu söyledi.

Türk Telekom olarak sektörü ve ülkeyi her yıl bu önemli etkinlikte temsil etmeye çalıştıklarını anlatan Önal, "Bu yıl da teknoloji eğilimlerini takip etmek, global teknoloji şirketleriyle ilişkilerimizi geliştirmek, yerli ve milli teknolojilerimizi dünyaya tanıtmak için iş ortaklarıyla buradayız." diye konuştu.

Fuarın ve tüm dünyanın odağında 5G teknolojilerinin bulunduğunu dile getiren Önal, sağlayacağı yüksek hız ve düşük gecikme gibi avantajlarıyla tüm sektörleri etkileyecek 5G ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

Önal, küresel iş birlikleri vasıtasıyla dünyaya sundukları yerli ve milli teknolojilerle dünyadaki 5G stratejilerinin belirlenmesinde de ön sıralarda yer aldıklarını bildirerek, "Mobil Dünya Kongresi ise hem bu küresel ve yerli iş birliklerimizi göstermek hem de dünyanın dört bir yanından gelen teknoloji firmalarıyla görüşme noktasında bizim için büyük bir potansiyel barındırıyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin dijital dönüşümü için var gücümüzle çalışıyoruz"

Türk Telekom olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme ve geleceği 5G ve ötesi teknolojilerle şekillendirme sorumluluğuyla iştiraklerle var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Önal, şöyle konuştu:

"Türk Telekom İnovasyon Merkezi'nde yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri geliştiriyoruz. IoT, yapay zeka ve ICT gibi odak alanlarımız var. Bu anlamda sağlıktan enerjiye, eğitimden otomotive bütün sektörlerde dijital dönüşüm noktasında önemli çözümler üretmeye çalışıyoruz. Sadece Türkiye'de değil, ABD'de de 5G ve ötesi yeni nesil teknolojilerle ilgili çok güçlü Ar-Ge çalışmalarımız var. İştirakimiz Argela ve onun Silikon Vadisi'ndeki inovasyon kolu Netsia ile 5G üzerinde çalışmalarımız var. Dünyaca kabul görmüş 57 patentimiz bulunuyor. Yeni nesil şebeke çözümlerine dair vRAN, RIC, SEBA gibi çok önemli projeler üzerinde, dünyanın sayılı operatörleriyle geliştirmeler yapıyoruz. Bu yıl yine hem global oyuncular hem de yerli girişimlerle iş birliklerimizin çıktılarını fuarda sektörle paylaşıyoruz."

Önal, Huawei, Nokia, Korea Telecom, Juniper, Parallel Wireless, Mavenir, ONF, TIP gibi global oyuncuların yanı sıra TARNET, i2i, Compro, Odine Solutions ile iş birliği anlaşmaları imzaladıklarını söyledi.

Yerli teknolojiyi ivmelendirecek, Türkiye'nin dijital dönüşümünü merkeze alan her alana odaklandıklarını dile getiren Önal, TT Ventures ile PİLOT girişim programına katılan bazı girişimlere yatırım yaptıklarının altını çizdi.

Akıllı fabrikalar konsepti çalışması

Türkiye'yi Endüstri 4.0'a hazır hale getirmek ve Türkiye'yi 5G'de öncü yapmak için çalışmalara hız verdiklerinin altını çizen Önal, 2019'dan bu yana akıllı fabrikalar üzerine oluşturdukları konseptle denemeler yaptıklarını kaydetti.

Önal, Arçelik ile bu manada iş birliği yaptıklarını dile getirerek, tamamen yerli ve milli olarak ürettikleri teknolojileri, önce kendi altyapılarında kullandıklarını, aynı zamanda küresel iş birlikleriyle başta diğer operatörler olmak üzere RIC ve SEBA ürünlerini dünyanın mobil iletişim anlamındaki öncü oyuncularına da sunmaya gayret ettiklerini söyledi.

Bu projelerle Türkiye'nin dışa bağımlığını her geçen gün azaltmaya odaklandıklarına işaret eden Önal, potansiyeli yüksek girişimleri keşfetmeye ve bunları da dünya pazarına açmaya olan motivasyonlarının devam edeceğini kaydetti.

Türk Telekom olarak baz istasyonlarının yarısına yakını fiberleşen operatör olarak 5G noktasında bir adım önde olduklarını ifade eden Önal, "Bununla birlikte yerli ekosistem 5G çözümleri, 5G yazılım tabanlı ağlar ve bu ağlara giden yolda bileşenler için yerli ekosistemle Türkiye'de 5G yolculuğunda yerlilik oranının artırılmasına dönük çalışmalara odaklanmış durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.