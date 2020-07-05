Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda
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Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Sakarya'daki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamayla ilgili, "Bir daha bu olayların tekrarlanmaması için tedbirlerin, uygulamaların sıkı bir şekilde denetlenmesi için elimizden geleni AK Parti Grubu olarak yapacağız." dedi.

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda
05.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:24

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Sakarya'daki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamayla ilgili, "Bir daha bu olayların tekrarlanmaması için tedbirlerin, uygulamaların sıkı bir şekilde denetlenmesi için elimizden geleni AK Parti Grubu olarak yapacağız." dedi.

TBMM Adalet Komisyonunda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Özkoç, komisyonda yaptığı konuşmada, Sakarya'da havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada, vatandaşların hafızalardan silinmeyecek şekilde hayatını kaybettiğini söyledi.

Özkoç, "Devlet bütün olanaklarıyla oradaydı. Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı oradaydı. Sayın Vali, çok ciddi bir şekilde organizasyonu yönetti. Fakat oradaki vahim olayı unutmamak gerekiyor." diye konuştu.

Denetimlerde binaların arasında olması gereken 50 metrelik mesafenin 20 metre olduğunun, her binanın arasında bina çatısını en az 2 metre geçecek derecede bir duvar olması gerekirken bunun bulunmadığının tespit edildiğini söyleyen Özkoç, şöyle konuştu:

"Bu olaya neden olanlarla mağdur olanları birbirine karıştırmamalıyız. Devlet olarak bugüne kadar gösterdiğimiz hassasiyeti bundan sonra da bunların sorumlularını doğru tespit edip, bu tür fabrikalarda ciddi önlemler alıp, çalışanlarının sendikalı olması ve iş güvenliği açısından da çok ciddi denetlenmesi gerektiğini gözden geçirmeliyiz. Sakarya'daki olayda gerçekten çok ciddi acılar yaşandı. Yardımı dokunan herkese, devletin sorumlularına AFAD yetkililerine, çevre illerden gelen yardımlara, herkese çok teşekkür ediyorum. Milletimizin ve Sakarya'nın başı sağolsun, Allah ölenlere rahmet eylesin, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acımızı ağlayarak paylaşan bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum."

"Devletin bütün imkanları seferber edilmiştir"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

"Mutlaka devletin bütün imkanları seferber edilmiştir, yaraların sarılması için." diyen Muş, devletin ilgili kurumlarının, aksaklıkları tespit edip, sorumlularla ilgili çalışma yürüteceğini söyledi. Muş, "Bir daha bu olayların tekrarlanmaması için tedbirlerin, uygulamaların sıkı bir şekilde denetlenmesi için elimizden geleni AK Parti Grubu olarak yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Ağrı Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Abdullah Koç da olayda hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Koç, "Sorumlular araştırılarak kim sebep olduysa ortaya çıkartılması ve olayın üzerinin kapatılmamasını istiyoruz. Böyle kazaların yaşanmamasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç da komisyon olarak hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Devletin, tüm yetkilileri ve kurumlarıyla olaya müdahale ettiğini belirten Tunç, "Bu tür elim kazaların vuku bulmaması için alınması gereken tedbirlerin alınarak bu tür acıları bir daha yaşamamamız, hepimizin dileği bu." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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