Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, huzur ve güven ortamını bozmak isteyen bir grup terörist, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı, sızma girişiminde bulundu.

Bunun üzerine 4 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

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