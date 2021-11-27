Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, huzur ve güven ortamını bozmak isteyen bir grup terörist, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı, sızma girişiminde bulundu.
Bunun üzerine 4 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
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