Barış Boyar, birincilik kürsüsünü kimseye kaptırmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Barış Boyar, birincilik kürsüsünü kimseye kaptırmıyor

Barış Boyar, birincilik kürsüsünü kimseye kaptırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin en başarılı badminton antrenörleri arasında yer alan Barış Boyar, Türkiye Badminton Şampiyonası'nda tüm rakiplerini geride bırakarak bir kez daha kupa sevinci yaşadı.

Türkiye'nin en başarılı badminton antrenörleri arasında yer alan Barış Boyar, Türkiye Badminton Şampiyonası'nda tüm rakiplerini geride bırakarak bir kez daha kupa sevinci yaşadı.

Badminton sporunun gelişmesinde, ulusal ve uluslararası alanda başarıların gelmesinde büyük pay sahibi olan ve onlarca milli sporcu yetiştirerek Türkiye'nin en başarılı antrenörleri arasında yer alan Barış Boyar, 13-15 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da yapılan Masterlar Türkiye Badminton Şampiyonası'nda +40 kategorisinde tüm rakiplerini yenerek bir kez daha kupa sevinci yaşadı. Boyar, Türkiye Badminton Şampiyonası'nda +40 yaş 'Master Tek Erkekler2 kategorisinde ve +40 yaş 'Master Çift Erkekler' kategorisinde partneri Zafer Şahin'le birlikte Türkiye şampiyonu oldu.

"Tek gayemiz gençlere örnek olmak"

Tek gayesinin gençlere örnek olmak olduğunu belirten Boyar, "Bundan daha önemlisi de, spora gönül vermiş, yıllarını bu alana adamış, spora yeni başlamış insanlarla bir arada olmak, sohbet etmek, geçmişte yaşanan anıları yad etmek ve yeni anılar biriktirmektir. Bu sayede spor yapmanın insanların, psiko-sosyal gelişiminde önemli bir yeri olduğu, insanların sosyal ve psikolojik bakımdan aktif kılmanın en kolay yolunun spordan geçtiği tekrar tekrar hatırladık. Yaşadığım bu güzelliklerden dolayı tüm katılımcı hocalarımıza, abilerimize ve dostlarımıza minnettarım. Daima spor ve sporcunun yanında olan, desteklerini hiç esirgemeyen ve bu güzellikleri yaşamamıza vesile olan, Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Belediye Başkan Yardımcımız İsmail Yağbat'a, Osmancık Kaymakamımız Ayhan Akpay'a, Gençlik Spor İl Müdürümüz Haşim Eğer'e, Kulüp Başkanımız Nadir Solak ve tüm yönetim Kurulumuza ve emeği geçen herkese şahsım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

2015 tarihinden itibaren son 6 yıldır Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan eden Barış Boyar, her yıl iki altın, 2019'da bir altın bir gümüş madalya kazanırken 2015-2019 tarihleri arasında da 5 kez üst üste Balkan şampiyonu oldu. - ÇORUM

Barış Boyar, birincilik kürsüsünü kimseye kaptırmıyor
Barış Boyar, birincilik kürsüsünü kimseye kaptırmıyor
Barış Boyar, birincilik kürsüsünü kimseye kaptırmıyor
Barış Boyar, birincilik kürsüsünü kimseye kaptırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye İrem Derici Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Mustafa Er Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Barış Boyar, birincilik kürsüsünü kimseye kaptırmıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 13:26:19. #1.15#

title