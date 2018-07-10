Barcelona, Tren Kazasında Ölen Oğuz Arda Sel'in futbolcusu Olduğunu Duyurdu

Çorlu'da yaşanan ve 24 vatandaşımızı kaybettiğimiz tren kazasının en genç kurbanlarından Oğuz Arda Sel'in Barcelona sporcusu olduğu ortaya çıktı.

Resmi sitesinden açıklama yapan Barcelona, Sel ailesine ve Türkiye'ye başsağlığı diledi.

BARCELONA'NIN YAPTIĞI RESMİ AÇIKLAMA

Barça Academy İstanbul Beko sporcusu Oğuz Arda Sel ve babasının tren kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

FC Barcelona olarak başta Sel ailesi olmak üzere tüm Türkiye'ye baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.