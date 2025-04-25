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Barcelona-Real Madrid (El Clasico) İspanya Kral Kupası final maçı muhtemel 11'ler! Arda Güler ilk 11'de var mı?

Barcelona-Real Madrid (El Clasico) İspanya Kral Kupası final maçı muhtemel 11'ler! Arda Güler ilk 11'de var mı?
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Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği dev mücadele için geri sayım başladı. "Barcelona-Real Madrid (El Clasico) İspanya Kral Kupası final maçı muhtemel 11'ler! Arda Güler ilk 11'de var mı?" sorusu, maç öncesi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 26 Nisan 2025 Cumartesi akşamı oynanacak olan El Clasico, kupanın sahibi kadar, sahaya çıkacak kadrolar açısından da büyük heyecan yaratıyor.

"Barcelona- Real Madrid Kral Kupası finali muhtemel 11'ler" merakla araştırılırken, Türk futbolseverlerin gözü kulağı ise Real Madrid forması giyen Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağında. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kararları, maç öncesi gündeme damgasını vurdu. Peki, Kral Kupası finalinde Barcelona ve Real Madrid'in muhtemel 11'leri nasıl şekilleniyor? Arda Güler bu kritik maçta sahaya ilk 11'de çıkacak mı? İşte detaylar…

BARCELONA REAL MADRID FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Kral Kupası Finali, 26 Nisan Cumartesi saat 23:00'te, Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak. Bu büyük mücadele, Türkiye'de Tivibu Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Barcelona-Real Madrid (El Clasico) İspanya Kral Kupası final maçı muhtemel 11'ler! Arda Güler ilk 11'de var mı?

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Szczesny, Araujo, Martinez, Garcia, Fort Garcia, Gavi, Pedri, Yamal, Olmo, Fati, Torres

Real Madrid: Courtois, Raul, Alaba, Garcia, Vazquez, Arda Güler, Tchouameni, Valverde, Diaz, Vinicius, Endrick

ARDA GÜLER İLK 11'DE VAR MI?

Genç yıldız Arda Güler, geçtiğimiz hafta Getafe karşısında ilk 11'de sahaya çıkmış ve galibiyet golünü atarak göz doldurmuştu. Ancak teknik direktör Ancelotti, Kral Kupası Finali için Arda'nın ilk 11'de olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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