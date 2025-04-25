Barcelona-Real Madrid (El Clasico) İspanya Kral Kupası final maçı muhtemel 11'ler! Arda Güler ilk 11'de var mı?
Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği dev mücadele için geri sayım başladı. "Barcelona-Real Madrid (El Clasico) İspanya Kral Kupası final maçı muhtemel 11'ler! Arda Güler ilk 11'de var mı?" sorusu, maç öncesi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 26 Nisan 2025 Cumartesi akşamı oynanacak olan El Clasico, kupanın sahibi kadar, sahaya çıkacak kadrolar açısından da büyük heyecan yaratıyor.
"Barcelona- Real Madrid Kral Kupası finali muhtemel 11'ler" merakla araştırılırken, Türk futbolseverlerin gözü kulağı ise Real Madrid forması giyen Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağında. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kararları, maç öncesi gündeme damgasını vurdu. Peki, Kral Kupası finalinde Barcelona ve Real Madrid'in muhtemel 11'leri nasıl şekilleniyor? Arda Güler bu kritik maçta sahaya ilk 11'de çıkacak mı? İşte detaylar…
BARCELONA REAL MADRID FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
İspanya Kral Kupası Finali, 26 Nisan Cumartesi saat 23:00'te, Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak. Bu büyük mücadele, Türkiye'de Tivibu Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Szczesny, Araujo, Martinez, Garcia, Fort Garcia, Gavi, Pedri, Yamal, Olmo, Fati, Torres
Real Madrid: Courtois, Raul, Alaba, Garcia, Vazquez, Arda Güler, Tchouameni, Valverde, Diaz, Vinicius, Endrick