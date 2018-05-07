Barcelona-Real Madrid Arasında Oynanan El Clasico'ya Hakem Kararları Damga Vurdu

İspanya La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona sahasında Real Madrid'i konuk etti. 2-2 biten karşılaşmaya maçın hakemi Alejandro Hernandez'in verdiği kararlar damga vurdu.

RONALDO OFSAYT MI?

Barcelona- Real Madrid maçının henüz 5. dakikasında hakem tartışmalı bir karara imza attı. Marcelo'nun ara pasına hareketlenen Ronaldo tam Barcelona kalecisi Ter Stegen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı. İspanyol basınında çıkan haberlerde Ronaldo'nun ofsayt olmadığı yönünde haberler yayınlandı.

MESSI'NİN SERGIO RAMOS'A SERT GİRİŞİNİ SARI KARTLA GEÇİŞTİRDİ

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi sinirine yenik düştü. Topun Sergio Ramos ile buluştuğu sırada rakibine sert giren Messi pozisyon sonrasında sarı kart gördü.

BALE, KIRMIZI KART GÖRMEDİ!

El Clasico'nun ilk yarısının son dakikasında Bale'ın Umtiti'ye sert girişinde hakem kırmızı kartına başvurmadı.

MESSI'NİN GOLÜNDEN ÖNCEKİ FAULÜ ES GEÇTİ

Barcelona'nın Messi ile durumu 2-1'e getirdiği golden önce Luis Suarez'in rakibine faul yaparak topu kaptığı pozisyonda hakem düdüğüne başvurmadı. Suarez'in darbesi ile yerde kalan Varane maçın hakemine uzun süre itirazda bulundu.

MARCELO'NUN POZİSYONU PENALTI MI?

Karşılaşmanın 2-2 olduğu sırada hakem çok tartışılacak bir karara daha imza attı. Marcelo'nun Jordi Alba'nın müdahalesi ile yerde kaldığı pozisyonda hakem devam kararı verdi.