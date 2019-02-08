Ünlü Ayakkabıcı Onur Ateş, Barcelona'ya Sponsor Olacak

İstanbul'da üretim yapan ve dünyada birçok ünlü sanatçının ve futbolcunun ayakkabılarını kullandığı By Onur Ateş Ayakkabı bu sefer de dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Barcelona'ya sponsor olmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü futbolcular Karim Benzema, Bruno Alves, Michael Essien için ayakkabı tasarlayan Ateş, Barcelona'lı eski futbolcu ve şimdilerde yönetici olan Eric Abidal'a ayakkabı tasarlayıp gönderdi. Ayakkabıları çok beğenen Abidal, sosyal medya hesabından bir video da yayınladı. Barcelona yönetimiyle de konuşan Abidal, Onur Ateş'e Barcelona'ya sponsor olma teklifinde bulundu.

MESSİ AYAKKABI SİPARİŞİ VERDİ

Eric Abidal'ın davetlisi olarak Barcelona'ya gideceklerini belirten Ateş "Eric Abidal ile en son yaptığımız ayakkabıları kendisi çok beğendi. Katılmış olduğu bir toplantıda ayakkabıları soruyorlar. Kendisine Türkiye'de bir firmadan yaptırdığını söylüyor. Açıp sosyal medya üzerinden ürünlerimizi gösterdiğinde arkadaşları çok beğeniyor. Barcelona'nın toplantısında da bizi öneriyor daha sonra bana attığı mesajlarda 'Barcelona'ya sponsor olmak ister misin' diye sordu. Biz de 'tabii ki de gururla' diye cevap verdik. Şimdi Bununla ilgili görüşmeler içerisindeyiz Barcelona'ya davet etti. Beğenmiş oldukları birkaç ürün var Messi ve kendisinin bunları da kendilerine takdim edeceğiz. Yakında bunların videolarında sosyal medya koyacağız" diye konuştu.

'BİZ AYAKKABILARI ÖZELLEŞTİRDİK'

Onur Ateş yaptıkları ayakkabıları kişiye ve kıyafetlerine göre özelleştirdiklerini belirterek "Bizim en büyük özelliklerimizden biri burada ürünleri özelleştirdik. Daha önceleri ayakkabılarda bu kadar özel detaylar yoktu. Burada artık kişinin baş harflerini ayakkabıya işlemeler veya ayakkabıya nakışlar yapılıyor. Beğendiği bir takıyı, detayı ayakkabıya işleyebiliyoruz. Bunun haricinde yapmış oldukları kıyafet kombinlerini de ayakkabı işleyebiliyoruz. Özellikle sanatçıların sahne alacakları kostümlerinin detaylarını ayakkabıya işleyerek kombinasyonlarını kolaylaştırıyoruz. Bu süreçte sosyal medya üzerinde bayağı ilgi çektik. Bütün futbolculara neredeyse Barcelona'dan Chelsea'ye kadar bir çok futbolcuya ulaştık. Türkiye'de bir açığı fark ettik. Bunun üzerinden ilerleyerek işimizi geliştirdik" dedi

'BİR ÇOK ÜNLÜ BİZİ TERCİH EDİYOR'

Yerli ve yabancı bir çok ünlü ve futbolcunun ayakkabı tercihlerini kendi firmalarından yana kullandığını belirten Ateş "Ağırlıklı olarak bize sosyal medyadan ulaşıyorlar. Reel olarak bu camia içerisinde tanınmış kişilerin tamamı sayfamızı görmüş durumda. Eric Abidal, Michael Essien, Karim Benzema, Bruno Alves, Fifty Cent, Tugay Kerimoğlu, Sinan Akçıl, Yılmaz Vural'a kadar birçok kişi için ayakkabı hazırladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA