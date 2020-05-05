Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti

İspanya devi Barcelona'nın Başkan Yardımcısı Jordi Cardoner, kulübün koronavirüs salgını nedeniyle maddi kaybının 139 milyon euro olduğunu dile getirdi.

Koronavirüs salgının futbol dünyası üzerinde yarattığı etkilerin gerçek tablosu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İspanya devi Barcelona'nın Başkan Yardımcısı Jordi Cardoner, kulübün 139 milyon euroluk bir maddi kayıp yaşadığını doğruladı.

Katalan kulübünün gelir kayıplarını oluşturan ana unsurlar; 50 milyon avro ile bilet satışı, 50 milyon avro ile ticari faaliyetler ve 39 milyon euro ile TV geliri oldu.

Daha önce Barcelona oyuncuları, yönetimle yaptıkları görüşmeden sonra kulübün ekonomik durumuna yardımcı olabilmek için maaşlarında yüzde 72'lik kesintiye gidilmesine izin vermişti.

Bu maaş kesintisi 500 kulüp çalışanının maaşını tam olarak almasına yardımcı oldu ama 57 yaşındaki Başkan Yardımcısı Jordi Cardoner, Barcelona'nın kısa vadede ciddi ekonomik sorunlar yaşayacağını öngörüyor.

Cordoner; aynı zamanda Camp Nou'nun isim hakkının koronavirüsle mücadeleye yardım için satılacağının açıklanmasından kısa süre sonra, kulübün kendi finans kaynaklarına yardımcı olabilmek için daha uzun vadeli bir anlaşmaya ihtiyacı olacağına inanıyor.

"25 YILLIK ANLAŞMA YAPILABİLİR"

Cordoner yaptığı açıklamada; "Gelirimiz ciddi şekilde düştü. Bu milyonlar senenin sonunda kaybettiğimiz para olacak. Bu yılki stat anlaşmasını 25 yıl daha uzatabiliriz. Bu yılın geliri koronavirüs için, kalan yılların geliri ise Camp Nou'nun isim haklarına sahip olmaktan doğan reklam geliri için kullanılabilir. Neden olmasın?" dedi.

(Kaynak: Sporx)