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Barcelona'ya giden Emre Demir hakkında çarpıcı analiz: Messi ile hiçbir alakası yok

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Barcelona'ya giden Emre Demir hakkında çarpıcı analiz: Messi ile hiçbir alakası yok

400 milyon euro serbest kalma maddesiyle Barcelona'ya giden Emre Demir hakkında İngiliz basınından dikkat çeken bir analiz geldi. Analizde Emre'nin oyun stilinin Messi'ye hiç benzemediği, böyle bir beklenti oluşmaması gerektiği vurgulandı.

Barcelona'nın 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı, serbest kalma bedelini 400 milyon euro olarak belirlediği 17 yaşındaki Türk futbolcu Emre Demir hakkında İngiliz min.news sitesinde dikkat çeken bir analiz yapıldı.

Emre'nin oyuncu profili, özellikleri, istatistikleri baştan aşağı detaylarıyla aktarıldı. Messi kadar yetenekli olmadığı, böyle bir beklenti oluşmaması gerektiği vurgulandı.

Barcelona'da 'Türk Messi' olması beklenen Emre Demir hakkında çarpıcı analiz: Messi ile hiçbir alakası yok

Emre'nin oyun karakteri Messi'ye değil, Carlos Tevez'e benzetildi. Barcelona'da forma giyen Rüştü Reçber ve Arda Turan kadar kendisini ispatlamamış bir kariyerde olmadığı yazıldı.

Barcelona'da 'Türk Messi' olması beklenen Emre Demir hakkında çarpıcı analiz: Messi ile hiçbir alakası yok

Analizde şu ifadeler dikkat çekti: Bir forvet oyuncusu değil. Barcelona geleneklerinden biraz farklı oyuncu. Türk Messi demek kesinlikle doğru değil. Emre, forvet yeteneği zayıf olan bir orta saha oyuncusu. Daha çok Tevez'e benziyor. Saha içinde aldığı bazı hatalı kararlar var, 16-17 yaşındaki bir futbolcuya göre bunlar kabul edilebilir.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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