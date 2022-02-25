Galatasaray, Avrupa Ligi'nde en zor kurayı çekti. Son 32 turunda Napoli'yi eleyip gelen Katalan devi, son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi oldu. İlk maç 10 Mart'ta Camp Nou'da, rövanş 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynanacak Barcelona 2022 kadrosu! Barcelona kimleri, transfer etti?

BARCELONA 2022 KADROSUNDA KİMLER VAR?

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