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'Barbie' tutkusuyla tasarıma merak salan genç kız, kendi işini kurup birçok ülkeye ihracat yapmaya başladı

8 yaşında barbie bebeklerle başladığı tasarım tutkusunu üniversite okuyarak bir adım öteye taşıyan Asena Tuğcu Altay, alanında büyük bir başarıya adım atarak kendi markasını oluşturdu. Altay, şimdi kendi tasarladığı ürünleri, ABD, İşveç, Yeni Zelanda ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ihraç ediyor.

'Barbie' tutkusuyla tasarıma merak salan genç kız, kendi işini kurup birçok ülkeye ihracat yapmaya başladı
01.09.2020 10:52 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:49

Henüz 8 yaşındayken barbie bebeklerine kıyafet dikmekle başlayan tasarım tutkusunu üniversite sıralarında daha da geliştiren Asena Tuğcu Altay, ev tekstili alanında kendi markasını oluşturdu ve İzmir'i konu alan özel tasarımlarını dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye başladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mimarlık Bölümü mezunu Altay, yatak örtüsünden yastık kılıfı tasarımına kadar eve renk katacak çalışmalarıyla dikkat çekerken, kısa sürede Menderes'te üretim tesisi kurmayı başardı. Altay, kendi tasarlayıp ürettiği ürünleri; Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İsveç, Yeni Zelanda ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere gönderiyor.

'Barbie' tutkusuyla tasarıma merak salan genç kız, kendi işini kurup birçok ülkeye ihracat yapmaya başladı

6 YIL ÖNCE KENDİ İŞİNİ KURDU

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Asena Tugcu Altay, İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünden 2013 yılında mezun oldu. Çocukluğundan beri tasarıma ilgi duyan ve hayal ettiği bölümü kazanan Altay, akademisyenlerinin de yönlendirmesiyle yeteneğini hızla geliştirdi. Üniversitede mimari alanda başarılı proje ve çizimlere imza atan Altay, üniversiteyi bitirir bitirmez mimarlık şirketlerinin radarına girdi. İzmir'deki iki mimarlık firmasında çalışma fırsatı yakalayan ve iş dünyasını tanıyan Altay, yaklaşık 6 yıl önce ise kendi işini kurmaya karar verdi. Altay, kendi tasarladığı ürünlerle uluslararası fuarlara katılmaya başladı. Kısa sürede farkını ortaya koyan Altay, genç yaşında yurt dışına ürün ihraç etmeye başlayan bir üretici konumuna geldi. İzmir'in Menderes ilçesinde bir üretim tesisi de hayata geçiren Altay, şehrin tanıtımına da katkı sağlayan ürünlerini daha fazla ülkeye ihraç etmeyi hedefliyor.

BARBİE BEBEKLERE TUTKUSU VARDI

Sevdiği bölümde okuduğunu, ders dışında da kendisini geliştirmek için üniversitede vakit geçirdiğini söyleyen İzmirli Asena Tuğcu Altay, tüm bunların avantajını iş hayatında gördüğünü belirtti. Altay, "Ablam, ben küçükken tekstille uğraşıyordu. Ben onun yanına çok sık giderdim. Çocukluğumun kumaşların arasında geçtiğini söyleyebilirim. Kendimi bildim bileli tasarıma meraklıyım. Bunda küçükken Barbie bebeklere olan ilgimin de payı var. Makine başına geçer, daha 8 yaşındayken Barbie bebeklerime kıyafet dikerdim. Oyuncak bebeklere olan tutkum, tekstile ve tasarıma yönelmemde, böyle bir marka oluşturmamda etkili oldu. Ortaokul ve lisede de beni geliştireceğine inandığım için hep mimarlık eğitimi almak istedim. Üniversite sınavı sonunda tek tercihte bulundum ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümünü kazandım. Eğitim almaya başladığımda da kendim için çok doğru bir seçim yaptığımı anladım" dedi.

'Barbie' tutkusuyla tasarıma merak salan genç kız, kendi işini kurup birçok ülkeye ihracat yapmaya başladı

İZMİR, OSMANLI VE SELÇUKLU MOTİFLERİ

Altay, şöyle devam etti:

"Akademisyenlerimizin yönlendirmesiyle çizim yeteneğimi geliştirdim. Konulara farklı açıdan bakma yetisi kazandım. Verimli, bana çok şey katan bir eğitim süreci geçirdim. Üniversitem bittikten sonra iki mimarlık şirketinde çalıştım ama hedeflerim arasında hep kendi işimi kurmak vardı. Bunun adımını da 2014 yılında attım ve firmamı oluşturdum. Ev tekstili alanında ihtiyaç duyulan tüm ürünlere yönelik tasarımlar gerçekleştiriyorum. Özellikle İzmir'i, Osmanlı'yı ve Selçuklu'yu konu edinen tasarımlarım, yurt dışında çok dikkat çekti. İzmir'de ürettiğimiz bu ürünleri, dört ülkeye ihraç ediyoruz. Hedefim elbette bu ülkelerin sayısını ve markamın bilinirliğini artırmak."

Kaynak: İHA

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