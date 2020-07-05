Baraj gölüne giren Suriyeli, boğuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Baraj gölüne giren Suriyeli, boğuldu

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren Suriye uyruklu Muhammed Ayod (15) boğularak yaşamını yitirdi.

Baraj gölüne giren Suriyeli, boğuldu
05.07.2020 20:11 | Son Güncelleme: 05.07.2020 20:15

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren Suriye uyruklu Muhammed Ayod (15) boğularak yaşamını yitirdi. 1 kişi ise vatandaşlar tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. 

Olay, öğleden sonra Çatak Sosyal Tesisleri kıyısında meydana geldi. Serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren Suriye uyruklu Muhammed Ayod ve ismi öğrenilmeyen 1 kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Gençlerin gözden kaybolduğunu görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler gelene kadar ise vatandaşlar ismi öğrenilemeyen kişiyi kurtararak sudan çıkardı. Kurtarılan kişi, Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbarla gelen su altı arama polisleri ise Ayod'un cansız bedenine ulaştı. Ayod'un cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Haber
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça 'Allah' yazısı Haber
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı Haber
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi Haber
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Barcelona, Griezmann'a karşılık Juventus'tan Douglas Costa ve Adrien Rabiot'yu talep etti
Barcelona, Griezmann'a karşılık Juventus'tan Douglas Costa ve Adrien Rabiot'yu talep etti
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Galatasaray-Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu
Galatasaray-Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Hırvat golcü Mandzukic, Katar ekibi El-Duhail'den ayrıldı
Hırvat golcü Mandzukic, Katar ekibi El-Duhail'den ayrıldı
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Devlet Bahçeli Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Ebru Gündeş Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Okan Buruk Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bakan Düğün Sakarya Havai Fişek
Şu an buradasınız: Baraj gölüne giren Suriyeli, boğuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 20:27:07. #1.14#
title