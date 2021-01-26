Baraj 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fox Tv Baraj 24. bölüm full izle!

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BARAJ 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Feyyaz Duman ile Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı Baraj dizisi Fox Tv ekranlarında bu akşam 24. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 24. bölümün ardından şimdi de Baraj 25. bölüm için araştırmalarına başladılar. Baraj 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Baraj 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Baraj 25. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

BARAJ 24. BÖLÜM İZLE!

BARAJ 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Nehir'in Tarık ile evleneceğini açıklaması Nazım'ı deli eder. Nazım'ı istediği kıskançlık kıvamına getirmiş olan Nehir onun duygularıyla oynamaya devam eder. Nazım'ı bu durumda bile kaybetmekten korkan Bahar ise Mert'in babası hakkındaki gerçekleri öğrenmek üzeredir…

Tarık ise düğün hayalleri kuran Zahra'nın gerçekleri öğrenip bütün planlarını altüst etmemesi için uğraşır.

BARAJ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir.

Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...