Banka faizleri ne kadar? Banka faiz oranı düştü mü? Banka faiz oranı ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank faiz oranları! Yeni faiz oranları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun son toplantılarındaki üst üste faiz indirimi kararları üzerine, vatandaşlar bankaların son faiz oranlarını merak ediyor. Peki, Banka faizleri ne kadar? Banka faiz oranı düştü mü? Banka faiz oranı ne kadar? Ziraat Bankası faiz oranları ne kadar? Konut kredisi faiz oranları, ihtiyaç kredisi faiz oranları, taşıt kredisi faizi! Yeni faiz oranları nedir? Banka faiz oranları düştü mü? Yeni banka faiz oranları ne kadar? İşte detaylar...
BBankaların yeni faiz oranları Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun aldığı kararlara göre şekilleniyor. Kamu ve özel bankalar bu kararlara göre, faiz oranlarını duyuruyorlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun son toplantılarındaki üst üste faiz indirimi kararları üzerine, vatandaşlar bankaların son faiz oranlarını merak ediyor. Peki, Banka faizleri ne kadar? Banka faiz oranı düştü mü? Banka faiz oranı ne kadar? Yeni faiz oranları! Konut kredisi faiz oranları, ihtiyaç kredisi faiz oranları, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? İşte detaylar...
BANKA FAİZLERİ NE KADAR?
- Ziraat Bankası
Ziraat Bankası'nın 100.000 TL'lik 24 ay taksitli faiz oranları şu şekildedir:
Tüketici Kredisi: % 1,59
Taşıt Kredisi: % 1,59
Konut Kredisi: % 1,36
- Halkbank
Halkbank'ın 50.000 TL'lik 36 ay taksitli faiz oranları şu şekildedir:
İhtiyaç Kredisi: % 1,63
Taşıt Kredisi: % 1,54
Konut Kredisi: % 1,2
- Vakıfbank
Vakıfbank'ın 50.000 TL'lik 24 ay taksitli faiz oranları şu şekildedir:
İhtiyaç Kredisi: % 1,61
Konut Kredisi: % 1,29
- İş Bankası
İş Bankası'nın 100.000 TL'lik 24 ay taksitli faiz oranları şu şekildedir:
İhtiyaç Kredisi: % 1,75
Taşıt Kredisi: % 1,54
Konut Kredisi: % 1,50
- Akbank
Akbank'ın 100.000 TL'lik 24 ay taksitli faiz oranları şu şekildedir:
İhtiyaç Kredisi: % 1,73
Taşıt Kredisi: % 1,57
Konut Kredisi: % 1,49
- Garanti Bankası
Garanti Bankası'nın 100.000 TL'lik 24 ay taksitli faiz oranları şu şekildedir:
İhtiyaç Kredisi: % 1,99
Konut Kredisi: % 1,72
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