Bangladeş'te sokağa çıkma yasağı 5 Mayıs'a kadar uzatıldı
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Bangladeş'te sokağa çıkma yasağı 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı 5 Mayıs'a kadar uzatıldı.

22.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:06
Bangladeş'te sokağa çıkma yasağı 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı 5 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Kamu İdaresinden Sorumlu Devlet Bakanı Ferhad Hüseyin, 26 Nisan'da sona ermesi planlanan yasağın 5 Mayıs'a kadar sürdürüleceğini duyurdu.

165 milyon nüfuslu ülkede ilk vakanın görüldüğü 8 Mart'tan bu yana 32 bin 674 kişiye test yapıldı.

Ülkede bugüne dek 3 bin 777 vaka görülürken, virüs nedeniyle 120 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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