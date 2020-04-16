Bangladeş'te denizden kurtarılan Arakanlı Müslüman sığınmacılar BMMYK korumasına alındı
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Birleşmiş Milletler, Bangladeş, Malezya, Güncel

Bangladeş'te denizden kurtarılan Arakanlı Müslüman sığınmacılar BMMYK korumasına alındı

Bangladeş'te, sahil güvenlik ekiplerinin kurtardığı Malezya'ya gitmek isterken tekneleri haftalardır denizde sürüklenen 382 Arakanlı Müslüman sığınmacının, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) korumasına alındığı bildirildi.

16.04.2020 23:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:56
Bangladeş'te denizden kurtarılan Arakanlı Müslüman sığınmacılar BMMYK korumasına alındı

Bangladeş'te, sahil güvenlik ekiplerinin kurtardığı Malezya'ya gitmek isterken tekneleri haftalardır denizde sürüklenen 382 Arakanlı Müslüman sığınmacının, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) korumasına alındığı bildirildi.

BMMYK Sözcüsü Louise Donovan, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Öncelikli kaygımız, insanların acil sağlık ve ilk yardım ihtiyaçlarıdır." dedi.

STK'lerin ve sahadaki ortakların, kurtarılanlar için bir gecede gıda ve diğer destekleri sağladığını aktaran Donovan, "Bu erkeklerin, kadınların ve çocukların yaklaşık 2 aydır yürek parçalayan koşullarda denizde olduklarını ve birçoğunun aşırı derecede yetersiz beslendiğini, susuz kaldığını anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Denizden kurtarılan Arakanlı Müslüman sığınmacıların BMMYK'nin korumasına alındığını söyleyen Donovan, yerel makamlardan daha fazla bilgi almaya çalıştıklarını da kaydetti.

Bangladeş Sahil Güvenlik görevlisi Binbaşı M. Sohel Rana, çoğu kadın ve çocuk 382 Arakanlı Müslüman sığınmacıyı taşıyan balıkçı teknesinin, dün gece Cox's Bazar'da Teknaf bölgesi açıklarında tespit edildiğini açıklamış ve 2 ay önce Malezya'ya gitmek için yola çıkan Arakanlı Müslümanların, buraya ulaşamadan geri döndüklerini, haftalardır denizde sürüklendiklerini söylemişti.

"Yolculukta 28 sığınmacı, açlıktan hayatını kaybetti"

Cox's Bazar Emniyet Müdürlüğünde görevli başkomiser A.B.M. Mesud Hüseyin, kurtarılanların insan kaçakçılarınca kandırıldığını ve teknenin sahibinin Myanmarlı bir Budist olduğunu bildirmişti.

Bir istihbarat yetkilisi, kurtarılan sığınmacılardan en az 10'uyla görüştüğünü ve bu kişilerin Cox's Bazar'daki çeşitli kamplardan geldiklerini söylediklerini aktarmıştı.

Yetkili, teknenin en az 7 kez Malezya sahiline yanaşmaya çalıştığını ancak bu girişimlerinin geri çevrildiğini, yolculuk sırasında bazı sığınmacıların yaşamını yitirdiğinin öğrenildiğini kaydetmişti.

Yerel basın da "yolculuk sırasında 28 sığınmacının açlıktan hayatını kaybettiğini" duyurmuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

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