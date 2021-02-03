Bandırmaspor hakem hatalarına tepkili
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Bandırmaspor hakem hatalarına tepkili

03.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:59
Bandırmaspor hakem hatalarına tepkili

TFF 1'inci Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Asbaşkan Adem Yılmaz hakem hatalarındaki artıştan endişe ettiklerini söyledi.

TFF 1'inci Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Asbaşkan Adem Yılmaz hakem hatalarındaki artıştan endişe ettiklerini söyledi.

Kulüp olarak TFF'den bir an önce VAR uygulamasını devreye sokmalarını istediklerini vurgulayan Asbaşkan Adem Yılmaz, "Bandırmaspor sınırlı imkanlarla başarı yakalamaya çalışan bir kulüp. Sezon başından beri yapılan hakem hataları skor üzerinde etkili oluyor. Hafta sonu oynanan Akhisarspor maçında oyuncumuz Rahmi Anıl Başaran'ın haksız yere kırmızı kart görmesi sonrası hem üstün oynadığımız bir maçta puan almamızın önüne geçildi hem de cuma günü oynayacağımız çok zorlu Samsunspor maçı öncesi önemli bir oyuncumuzu kaybettik" dedi.

"VAR SİSTEMİNİN TFF 1'İNCİ LİG'DE DE OLMASINI İSTİYORUZ"

Sezon boyunca hakem hatalarından en çok zarar gören takımlardan birinin Royal Hastanesi Bandırmaspor olduğunu belirten Yılmaz, "Adanaspor maçında da sayılmayan 3 golümüz uzun süre kamuoyunun gündeminde yer aldı. Bu hataların üst üste olması takım üzerinde olumsuzluk yaratıyor. Büyük zorluklarla, maddi olanaksızlıklarla boğuşuyoruz. Bu ortamda iyi bir takım oluşturup başarı yakalamaya çabalıyoruz. Bu çabaların maç içi kötü yönetimle heba olmasını artık istemiyoruz. Kaybedilen puanların telafisinin olmadığı dönemlere girdik. Bandırmaspor olarak adil bir mücadele tek isteğimiz. Bandırmaspor maçlarındaki hakem kararlarının yanlış bir şekilde aleyhimize olmasına artık dayanamıyoruz. TFF Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in geçtiğimiz hafta yaptığı 'VAR uygulamasını 1'inci Lig'e de getireceğiz' açıklaması bizleri sevindirmiştir. Biz de VAR sisteminin en kısa sürede hayata geçirilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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