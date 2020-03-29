Bandırma Belediyesi iller arası seyahat etmesi zorunlu olan hastaların ulaşımını sağlayacak Bandırma Belediyesi kendi aracı olmayan ve tedavi süreci için iller arası seyahat etmesi zorunlu olan onkoloji hastalarının ulaşım ihtiyacını karşılayacak.

Bandırma Belediyesi kendi aracı olmayan ve tedavi süreci için iller arası seyahat etmesi zorunlu olan onkoloji hastalarının ulaşım ihtiyacını karşılayacak. Belediyeden yapılan açıklamada, hastalara yardımcı olunacağı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Onkoloji hastası vatandaşlar Bandırma Kaymakamlığından alacakları Seyahat İzin Belgesi ile belediyemize başvurduklarında hastalarımızın tedavilerinin gerçekleşeceği hastanelere ulaşım ihtiyacı belediyemiz tarafından karşılanacaktır." Kaynak: AA