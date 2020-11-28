Balya'nın üç mahallesi kısmen karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Balya'nın üç mahallesi kısmen karantinaya alındı

28.11.2020 16:15 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:19
Balya'nın üç mahallesi kısmen karantinaya alındı

Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Ilıca, Kadıköy ve Çarmık kırsal mahallesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hane bazında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Ilıca, Kadıköy ve Çarmık kırsal mahallesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hane bazında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Balya ilçesine bağlı kırsal Ilıca, Kadıköy ve Çarmık Mahallesi'nde bazı kişilerin hanelerinde Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla adı belirtilen mahallelerde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 21.11.2020 Cumartesi günü saat 20'den itibaren hane bazında karantina altına alındı. İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Ilıca, Kadıköy ve Çarmık sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi. - BALIKESİR

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Aktaş mahallesi karantina altına alındı
Aktaş mahallesi karantina altına alındı
Karacasu'da bir mahalle karantinaya alındı
Karacasu'da bir mahalle karantinaya alındı
Aydın'da bir mahalle karantinaya alındı
Aydın'da bir mahalle karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Arınç Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Samatta Mert Günok Tolga Ciğerci Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ölü Kaza İran Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balya'nın üç mahallesi kısmen karantinaya alındı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 16:21:04. #1.14#
title