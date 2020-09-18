"Baltimore'da bir ayda 90 konutun yüzde 35'ini Türklere sattık" ABD'nin Baltimore kentindeki satışta olan evlere Türk vatandaşların da yoğun ilgisi olduğunu belirten ülkede emlak sektöründe faaliyet gösteren Property Invest USA şirketinin kurucusu Cengiz Bayırlı, "Haziran'da 80-90 tane konut sattık, yüzde 35'ini Türkler aldı" dedi.

–ABD'nin Baltimore kentindeki satışta olan evlere Türk vatandaşların da yoğun ilgisi olduğunu belirten ülkede emlak sektöründe faaliyet gösteren Property Invest USA şirketinin kurucusu Cengiz Bayırlı, "Haziran'da 80-90 tane konut sattık, yüzde 35'ini Türkler aldı" dedi.

Tüm dünya Kovid-19 ile mücadele ederken emlak sektöründe de dengeler değişti. İnsanlar salgın nedeniyle evlerde daha çok vakit geçirince, konut tercihlerinde farklılıklar oluştu. International Realtors Group ve Property Invest USA şirketlerinin kurucu ortakları Giovanna Guzman ile Cengiz Bayırlı İstanbul'da yaptıkları toplantıda, pandemi döneminin konut satışlarına etkisini değerlendirerek, kira garantili yatırımlık evlere ilişkin bilgi verdi.

EVLERİN FİYATI 80 İLE 100 BİN DOLAR ARASINDA

2020 yılında Amerika'nın doğu kıyısındaki liman şehri Baltimore'a yatırımcıların ilgisinin arttığını belirten Cengiz Bayırlı, yatırım amaçlı kira garantili konut sattıklarını söyledi. Bu yıl özellikle Meksika, Brezilya ve Türkiye'den yatırımcı geldiğini vurgulayan Bayırlı, "Evler ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore şehrinde, bu konutların hem kiraları garanti hem de 3 yıl sonra geri almayı garanti ediyoruz. Fiyatları 80 ile 100 bin dolar arasında değişiyor. Evlerin hepsi özeldir, 2 veya 3 katlı. Arkalarında minik bahçeleri var. Kiracıları Amerikan hükümeti tarafından garanti olduğu için ben de garanti edebiliyorum" ifadelerini kullandı.

EVLER DEĞERİNİN YÜZDE 20 ALTINDA SATILIYOR

Baltimore'da sadece belli bir bölgedeki evleri yatırım amaçlı sattıklarını dile getiren Bayırlı, "Bankalardan, avukatlık ofislerinden vergisi ödenmediği için çok daha ucuzdan alınan evler bunlar. Yatırımcılar bu evleri market değerinin minimum yüzde 15-20 altında alıyor. O yüzden bu evlere geri alma garantisi veriyorum. Yatırım yapan bütün müşterilerimiz, kira ve geri almada garanti altındadır" dedi.

YATIRIMCI YILLIK YÜZDE 12 KAR EDİYOR

Bütün giderler ve vergiler düştükten sonra senelik net karın yüzde 10 ile 12 arasında değiştiğini söyleyen Bayırlı, "Yatırımcılar sadece gelir vergisini ödeyecek ki bir tane ev alırlarsa büyük bir rakam çıkmıyor. Bu haziranda 90 tane ev sattık, bunların yüzde 35'ini Türkler alıyor. Başka bir ülkede 1 milyon dolarlık dükkanı olan satıyor bizden 10 tane ev alıyor böylece hem riski bölüyor hem de kira garantili bir sisteme geçiyor. Pandemide talepte düşüş yok aksine yükseliş var. Yatırımcı yaptığı yatırımının geri dönüşünü Amerika'da 8 ile 10 yıl arasında alır. Eğer kira alıryorsanız bu rakam Türkiye'de 35 ile 40 yıl arasında değişiyor. Hem dolar bazında kazanıyorlar hem de aldıkları fiyatın üç, dört katı getirileri oluyor" diye konuştu.

"EVDEN ÇIKMADAN KONUT SAHİBİ OLUYORSUNUZ"

Amerika'dan ev almak için Amerikan vizesine gerek olmadığını aktaran Bayırlı, "Pasaportunuzdaki bilgilerle avukatlar kontratları hazırlıyor, kontrat e-postayla yatırımcıya ulaşıyor. Müşteri elektronik ortamda imzalıyor, evin değeri 100 bin dolarsa bunun yüzde 50'sini tapu dairesinin hesabına aktarıyor. Bizim parayla hiçbir alakamız yok. Ben de evin tapusunu, tapu dairesine veriyorum yatırımcı parayı tapu dairesine gönderiyor, bütün işlemler bittikten sonra o para benim hesabıma geçiyor, tapu ise evi alan yatırımcının adına çıkmış oluyor. Her şey elektronik sistemde, online oluyor. 10 ülkeden yabancı yatırımcılarla iletişim halindeyiz, evleri 3 gün içinde satıyoruz. Önümüzdeki 6 aydaki öngörüm, aylık 120-130 konut satacağız. 80 bin dolarlık evin kirası 900 dolar ile bin dolar arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

"PANDEMİ AMERİKA'DAKİ EMLAK PİYASASINI OLUMLU ETKİLEDİ"

20 yıldır emlak sektöründe olduğunu söyleyen International Realtors Group'un kurucusu Giovanna Guzman ise, "Pandemi bütün dünyayı etkiledi fakat Amerika'da emlak piyasası çok olumlu etkilendi. Hem ilgide hem de yatırımlarda ciddi bir artış oldu. Çünkü emlak somut bir varlık. Sürekli değeri artan değeri düşmeyen bir varlık. Özellikle pandemi döneminde insanlar evde kaldığı için aileleriyle ilgileniyor, evde vakit geçiriyorlar o yüzden evlerin değeri arttı. O yüzden bu alanda yatırım yapanların sayısı da arttı. Önceden insanlar konut alırken işe yakınlık, büyüklük isterdi. Ancak şimdi yaşadıkları ev çok önemli çünkü çocukları online olarak okullarına devam ediyor, evde daha çok vakit geçiriyorlar. O yüzden pandemi emlak piyasasını ilginç bir şekilde olumlu etkiledi" dedi.

MİAMİ'DE DE BALKONA, TERASA VE BAHÇELİ EVE TALEP ARTTI

Miami'de konutta talepler değiştiğini anlatan Guzman, "Aileler artık evlerde daha fazla açık alan istiyor. Balkon, teras ve bahçe talepleri oluyor. Çocuklar artık okula gitmeyip, evde vakit geçirdiği için ekstra oda talepleri da arttı. Pandemi döneminde müstakil evlerde yüzde 16, apartman dairlerinde ise satışlar yüzde 18 arttı. Miami'den ev sahibi olmak isteyenler özellikle bu dönemdeki fırsatları kullanıyor o yüzden konuta talep arttı. Her ay 30 konut satıyoruz, işler çok yoğun" diye konuştu.

YILLIK YÜZDE 3 FAİZ ORANI

Yatırımcıya önemli fırsatlar sunulduğunu vurgulayan Guzman, "İlgi ve talebin bir diğer nedeni de bankaların hem yerli hem de yabancı yatırımcıya verdiği düşük faiz oranlarıdır. Yıllık yüzde 3 gibi bir faiz uygulanıyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen yabancı yatırımcılar bu dönemde konuta ciddi ilgi gösterdi" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA