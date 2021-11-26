Balotelli'nin en büyük dopingi boru kebabı! İtalyan yıldız için kurulan sofra "Yok artık" dedirtti - Haberler Spor
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Balotelli'nin en büyük dopingi boru kebabı! İtalyan yıldız için kurulan sofra "Yok artık" dedirtti

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Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, takım arkadaşı Gökhan İnler ile birlikte kente özgü boru kebabını yiyerek, Türk tatlılarının da tadına baktı. Kebapçı Yaşar Aydın, daha önce Beşiktaş maçı öncesinde tesislerde boru kebabı ziyafeti verdiklerini belirtirken, "Sonraki süreçte takıma doping etkisi yarattı. Balotelli de gollerini sıralamaya başladı" dedi. Yıldız futbolcu için kurulan sofra sosyal medyada büyük ilgi çekerken, binlerce etkileşim aldı.

Adana Demirspor'da Mario Balotelli, geçtiğimiz hafta Altay deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu akşam Adana'da oynanan Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Mario Balotelli, takım arkadaşı Gökhan İnler ile birlikte dün akşam saatlerinde kente özgü boru kebabı yiyerek, Türk tatlılarının da tadına baktı.

Balotelli'nin en büyük dopingi boru kebabı! İtalyan yıldız için kurulan sofra 'Yok artık' dedirtti

"KEBAP YERKEN ÇOK MUTLU GÖRÜNÜYOR"

Boru kebabın ve diğer kebap çeşitlerini tadan Balotelli ve İnler, daha sonra Türk tatlılarını denedi. Kebapçı Yaşar Aydın, daha önce Beşiktaş maçı öncesinde tesislerde boru kebabı ziyafeti verdiklerini belirtirken, "Sonraki süreçte takıma doping etkisi yarattı. Balotelli de gollerini sıralamaya başladı. Balotelli gücünü boru kebabından alıyor. Adana'yı ve Adana kebabını çok seviyor. Kebap yerken çok mutlu görünüyor" dedi.

Balotelli'nin en büyük dopingi boru kebabı! İtalyan yıldız için kurulan sofra 'Yok artık' dedirtti

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