Son Dakika! Balonu İyice Sönen Dolar, 1 Hafta Önceki Seviyeye Geriledi

Hem Merkez Bankası ve BDDK'nın döviz hamleleri hem de Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağı haberi dolar/TL'yi 6 lira sınırının altına itti.

Türkiye ekonomik kaynak arayışlarını devam ettirerek dün Katar ile masaya oturdu. Katar Emiri El-Tamim ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüştü. Görüşmenin ardından Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı bilgisi Cumhurbaşkanlığı tarafından verildi.

BİR HAFTA ÖNCEKİ RAKAMLARA GERİ DÖNDÜ

Bu gelişmelerle güne başlayan dolar/TL 6 seviyesinin altında güne başladı.Kur şu dakikalarda 5,69 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6,47 seviyesinde.

GÖZLER BUGÜNKÜ TOPLANTIDA

Piyasaların gözü bugün öğleden sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaklaşık 4 bin kadar dış yatırımcıyla telekonferans üzerinden yapacağı toplantıda.