“Balon balığı avlama bedeli 10 lira olsun” Akdeniz'de canlı yaşamı tehdit eden ve ekonomik kayıplara yol açan balon balığı ile mücadele için sürdürülen çalışmaları değerlendiren Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Balon balığı avlama bedeli 10 lira olsun" çağrısında bulundu.

Akdeniz'de canlı yaşamı tehdit eden ve ekonomik kayıplara yol açan balon balığı ile mücadele için sürdürülen çalışmaları değerlendiren Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Balon balığı avlama bedeli 10 lira olsun" çağrısında bulundu. Kaynak: Dunya.com