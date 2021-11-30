Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı
2007'de Ballon d'Or sahnesine 3. sıradan adım atan Ronaldo, sadece 2010'da son 3'e kalamamıştı. 2021 yılındaki Ballon d'Or töreni ilk kez Cristiano Ronaldo'suz gerçekleşti.
2021 Ballon d'Or ödülü Lionel Messi'ye gitti. Arjantinli starın ödüle layık görülmesi pek çok tartışma doğurdu. Şampiyonlar Ligi ve EURO 2020 zaferini kazanan Jorginho, rekorları altüst eden Lewandowski'nin ödülü alamaması 'lobi' tartışması yarattı.
RONALDO KATILMADI
2010 haricinde her sene Ballon d'Or sahnesine çıkan Ronaldo, ödül törenine katılmadı. 6. sırada kalan Ronaldo'nun ödül törenine gelmemesi dikkat çekti.
"ÖYLE BİR AMACIM YOK"
Ronaldo, ödül törenine katılmamasıyla ilgili dedikodular çıkaranlara sert sözlerle yüklendi. Yıldız futbolcu, "Ödülü alanları tebrik etmek gerekir. Ben bu sezona odaklandım ve bu ödülle ilgili hiçbir amacım yok. Sonuçta alamadım. Hakkımda çıkan iftiralar ve yalanlarla uğraşamam" ifadelerini kullandı.
İşte Ronaldo'nun ilk 3'e adımını ilk attığı yıl olan 2007'den itibaren Ballon d'Or ödül sıralaması:
2007: 1- Kaka, 2- Ronaldo, 3- Messi
2008: 1- Ronaldo, 2- Messi, 3- Torres
2009: 1- Messi, 2- Ronaldo, 3- Xavi
2010: 1- Messi, 2- Iniesta, 3- Xavi
2011: 1- Messi, 2- Ronaldo, 3-Xavi
2012: 1- Messi, 2- Ronaldo, 3- Iniesta
2013: 1- Ronaldo, 2- Messi, 3- Ribery
2014: 1- Ronaldo, 2: Messi, 3: Neuer
2015: 1- Messi, 2-Ronaldo, 3- Neymar
2016: 1- Ronaldo, 2- Messi, 3- Griezmann
2017: 1- Ronaldo, 2- Messi, 3- Neymar
2018: 1- Modric, 2- Ronaldo, 3- Griezmann
2019: 1- Messi, 2- van Dijk, 3- Ronaldo
2020 ödülleri COVID-19 pandemisi sebebi ile verilmedi.
2021: 1- Messi, 2- Lewandowski, 3- Jorginho
Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.— Haberler (@Haberler) November 29, 2021
Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi?
Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor— Haberler (@Haberler) November 29, 2021
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