Ballon d'Or adayları kim 2025?

France Football tarafından organize edilen ve futbolun en itibarlı ödülleri arasında kabul edilen Ballon d'Or, bu yıl da Tivibu ekranlarından izlenebilecek. Yılın en başarılı isimlerinin onurlandırılacağı gecede, aday listesi ve canlı yayın ayrıntıları futbol meraklılarının gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

2025 BALLON D'OR ADAYLARI

Bu yıl açıklanan 30 kişilik Ballon d'Or aday listesi şöyle:

• Ousmane Dembele (PSG / Fransa)

• Gianluigi Donnarumma (Manchester City / İtalya)

• Jude Bellingham (Real Madrid / İngiltere)

• Desire Doue (PSG / Fransa)

• Denzel Dumfries (Internazionale / Hollanda)

• Serhou Guirassy (Borussia Dortmund / Gine)

• Erling Haaland (Manchester City / Norveç)

• Viktor Gyökeres (Arsenal / İsveç)

• Achraf Hakimi (PSG / Fas)

• Harry Kane (Bayern Münih / İngiltere)

• Khvicha Kvaratskhelia (PSG / Gürcistan)

• Robert Lewandowski (Barcelona / Polonya)

• Alexis Mac Allister (Liverpool / Arjantin)

• Lautaro Martinez (Internazionale / Arjantin)

• Scott McTominay (Napoli / İskoçya)

• Kylian Mbappé (Real Madrid / Fransa)

• Nuno Mendes (PSG / Portekiz)

• Joao Neves (PSG / Portekiz)

• Pedri (Barcelona / İspanya)

• Cole Palmer (Chelsea / İngiltere)

• Michael Olise (Bayern Münih / Fransa)

• Raphinha (Barcelona / Brezilya)

• Declan Rice (Arsenal / İngiltere)

• Fabian Ruiz (PSG / İspanya)

• Lamine Yamal (Barcelona / İspanya)

• Florian Wirtz (Liverpool / Almanya)

• Vitinha (PSG / Portekiz)

• Vinicius Jr. (Real Madrid / Brezilya)

• Virgil van Dijk (Liverpool / Hollanda)

• Muhammed Salah (Liverpool / Mısır)

BALLON D'OR HANGİ KANALDA?

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or, bu akşam Tivibu üzerinden canlı yayınla futbolseverlerin karşısına çıkacak. Yapılan açıklamada Tivibu'nun, yeni sezonda da sporseverleri dünyanın önde gelen organizasyonlarıyla buluşturmaya devam edeceği ifade edildi.

ÖDÜL TÖRENİ CANLI YAYIN PROGRAMI

France Football dergisi tarafından her yıl organize edilen Ballon d'Or, bu kez de Tivibu aracılığıyla ekrana taşınıyor. Merakla beklenen gece saat 22.00'de Tivibu Spor 1 kanalında ve Tivibu Spor'un resmi YouTube hesabında futbolseverlere ulaştırılacak.

PARİS'TE YILDIZLAR BULUŞUYOR

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan gecede, 30 kişilik aday kadrosu dünya futbolunun en büyük yıldızlarını aynı sahnede buluşturacak. Geçen yıl ödüle uzanan Manchester City oyuncusu Rodrigo Hernandez Cascante, sakatlığı nedeniyle bu yıl adaylar arasında yer alamadı.

Real Madrid'in yıldızları Jude Bellingham, Kylian Mbappé ve Vinicius Jr. listenin öne çıkan isimleri olurken, Paris Saint-Germain'den dokuz futbolcunun aday gösterilmesi dikkat çekti. Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal ise tarihe geçme ihtimaliyle göze çarpıyor. Eğer ödülü kazanırsa, 19 yaşında rekor kıran Ronaldo'nun önüne geçerek tarihe adını yazdıracak.

KENAN YILDIZ KOPA TROPHY LİSTESİNDE

A Milli Takım'ın genç yıldızı ve Juventus forması giyen Kenan Yıldız, 21 yaş altı futbolculara verilen Kopa Trophy adayları arasında yer aldı. Geçen yıl listede bulunan Arda Güler'in ardından bu kez Kenan Yıldız dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca Lamine Yamal, Desire Doue, Joao Neves ve Pau Cubarsi gibi genç isimler de bu kategoride yarışıyor.