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Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar

Çanakkale'de faaliyet gösteren Troya Çevre Derneği, 7 yıl önce dernek ofisinin balkonuna kurulan güneş enerji paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyor.

Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
21.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:18

Çanakkale'de faaliyet gösteren Troya Çevre Derneği, 7 yıl önce dernek ofisinin balkonuna kurulan güneş enerji paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyor.

Troya Çevre Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oral Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana iklim değişiklikleri üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu konuda yaptıkları faaliyetlerin en önemlilerinden birinin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı olduğunu belirten Kaya, bunun daha yaygın kullanılmasını teşvik etmek adına da çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Kaya, özellikle insanlara örnek olması amacıyla kendi derneklerinin çatısında yer alan balkon bölümüne sadece ofisin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 900 watlık bir enerji paneli kurduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu sistemi Birleşmiş Milletler (BM) fonlarından yararlanarak hayata geçirdik. Bunu herkes istediği yere, evine ya da iş yerine çok cazip fiyatlarla kurabilir. Burada bizim asıl amacımız insanlara 'bakın şehrin merkezinde hiçbir ekstra güce ve yatırıma ihtiyaç duymadan balkondan ya da çatıdan elektriğinizi üretebilirsiniz' demekti. Evin ihtiyacına göre paneller 3 ya da 5 adet olabilir. Bu tamamen sizin ihtiyacınızın karşılanması adına yapılan bir montaj olacaktır. Bizim şu an dernek ofisimizde olan güneş enerji panelleri sayesinde çay kahve makinemizden buzdolabımıza, klimamızdan bilgisayarlarımıza kadar tüm enerji ihtiyacımız bu sayede karşılanıyor."

"7 yıldır elektrik faturası ödemiyoruz"

Sistemi aktif olarak kullandıklarını ve hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Dernek olarak bizim elektrik giderlerimiz şu anda tamamen sıfırlanmış durumda. 7 yıldır hiç elektrik ücreti ödemedik. Bu konu bizim gibi küçük dernekler ya da sivil toplum kuruluşları açısından çok önemli. Çünkü bizlerin girdileri, yani finans kaynakları çok kısıtlı. Onun için de bu tür giderlerin de sıfırlanması gerekiyor. Bunları da en basit, en pratik yöntemle nasıl yapabiliriz dediğimizde işte böyle elektrik faturalarından mahrum kalmak için güneş enerji panellerini tercih edebiliyorsunuz."

"Evdeki 2 cep telefonu parasıyla kurulabilecek bir sistem"

Sistemin çok yüksek maliyetli olmadığını belirten Oral Kaya, tek bir kurulum ile 30 yıllık ihtiyacın karşılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında insanlara çok basit olarak anlatmamız gereken şu, siz evinizin çatısında ihtiyacınız olan enerji ihtiyacınızı kendi başınıza üretebilirsiniz. Bunun için çok yüksek maliyetlere ihtiyacınız yok. Evdeki son model iki cep telefonunun toplam maliyeti kadar bir harcama ile 30 yıllık bir enerji yatırımı yapıp bu süreçte oluşacak tüm elektrik faturalarından kurtulabilirsiniz. Yani bir evin tüm ihtiyacını maksimum 25 bin liralık bir yatırım ile 30 yıl kullanabileceğiniz ve tek bir fatura ödemeyeceğiniz doğaya yararlı, güneşin gücünü kullanıp, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıp kendi enerjinizi üretebileceksiniz. İnsanlarımız buna son dönemde oldukça meraklı. Bize de soruyorlar. Kendilerine bu sistemleri tavsiye ediyoruz. Ayrıca ihtiyacımızdan fazla ürettiğimiz elektrik enerjisini devlet bizden satın alıyor. Böylece güneşin enerjisini karlı bir işe dönüştürmüş oluyorsunuz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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