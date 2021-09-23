Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Mora'da yaşananları anlatacak

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkan Yardımcısı Zürfettin Hacıoğlu, 1821'de Mora Yarımadası'nda başlayan Yunan isyanı sırasında bölgedeki Türklerin yaşadıklarını ülke çapında çeşitli etkinliklerle anlatacaklarını bildirdi.

Hacıoğlu, BRTK Edirne Şubesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Mora'da yaşananların bir insanlık trajedisi olduğunu vurguladı.

İsyan boyunca bölgede yaşayan Türk köylerinin yağmalandığını ve binlerce kişinin katledildiğini dile getiren Hacıoğlu, şunları söyledi:

"Mora'da başlayan, Rum azınlığın yaşadığı diğer bölgelere yayılan ayaklanmalar esnasında, silahlı Yunan çeteler tarafından Mora, Orta Yunanistan ve Ege adalarında yaşayan Türklere yönelik birçok katliam gerçekleştirilmiştir. Yunan isyancıları tarafından 23 Eylül 1821'de ele geçirilen Tripoliçe'de 30 binden fazla Türk katledilmiştir.

Yunan isyanı boyunca Mora'daki Türkler sadece ölümle değil açlık ve esaret ile de karşı karşıya kalmışlardır. Türklerin yanı sıra Mora'da yaşayan Osmanlı Yahudileri de Rum mezaliminden etkilenmiş, kuşatmalar esnasında yaşanan kıtlık, sefalet ve yağmalar nedeniyle hayatlarını kaybetmişlerdir."

Mora'da yaşananların unutulmaması amacıyla ileriki günlerde ülke çapında etkinlikler düzenleyeceklerini vurgulayan Hacıoğlu, "Etkinliklerimiz, yaşananların unutulmaması için paneller ve konferanslar şeklinde olacak. Ayrıca anma programlarıyla mevlitlerle şehitlerimizi anacağız, programları Konfederasyonumuza bağlı temsilciliklerin bulunduğu 48 kentte gerçekleştireceğiz." dedi.