Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü yaz okulu başlıyor
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Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü yaz okulu başlıyor

Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü yaz okulu başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü bünyesinde gerçekleştirilecek olan Yaz Okulu programı için kayıtlar başladı.

Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü bünyesinde gerçekleştirilecek olan Yaz Okulu programı için kayıtlar başladı. Kayıtları, Necatibey Eğitim Fakültesinde 15-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Yaz Okuluna; 7-9 yaş, 10-12 yaş ve 13-15 yaş kategorilerinde kayıt olacak öğrenciler, 10 farklı spor branşı içerisinden seçecekleri bir branş ile birlikte Bilgisayar/Oyun, Resim, Müzik ve İngilizce alanlarında etkinliklere katılabilecek.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş: "Üniversitemiz ve Balıkesir halkının bütünleşmesi açısından önemli"

Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü bünyesinde açılan ilk Yaz Okulu programı hakkında bilgiler veren Balıkesir Üniversitesi Rektörü ve Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. İlter Kuş, projenin, üniversite ve şehir bütünleşmesine de katkıda bulunacağını ifade etti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, "Pandemi döneminde, çocuklarımızın sosyalleşme süreçleri sekteye uğradı. Çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını tekrar kazanmaları genel hedefimizdir. Onlar bizim yarınlarımız mantığından hareketle, yavrularımızın, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak için bu projeyi hayata geçirmek istedik. Ayrıca bu etkinliğin Üniversitemiz ve Balıkesir halkının bütünleşmesi açısından da önemli adımlardan biri olacağı kanaatindeyim. Alanlarında uzman hocalarımızın yönlendireceği, eğlence ve oyun üzerine kurulu bu etkinliklerde tüm katılımcılara başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

10 Farklı spor branşı arasında seçim yapılabilecek

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü Yaz Okulu Genel Koordinatörü Prof. Dr. Fikret Soyer de "Yaz Okulumuz, Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe olmak üzere haftada 3 gün yürütülecektir. Birinci dönem 5 Temmuz-6 Ağustos, ikinci dönem de 9 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yürütülecek şekilde planlanmıştır. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre; Atletizm, Basketbol, Binicilik, Cimnastik, Futbol, Güreş, Halk Oyunları, Tenis, Voleybol ve Yüzme branşlarından bir branşı seçecekleri programımızda; öğle yemeğinin yanı sıra Bilgisayar/Oyun, Müzik, Resim, İngilizce dersleri de yer alacaktır. Sabah 9.15'te Necatibey Eğitim Fakültesinden servislerle kampüse ulaşımı sağlanacak öğrenciler, saat 17.00'de de Çağış Kampüsünden servislerle Necatibey Eğitim Fakültesine hareket edecekler" dedi.

Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü Yaz Okulu hakkında detaylı bilgi: http://www.balikesir.edu.tr/site/duyuru/5924 - BALIKESİR

Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü yaz okulu başlıyor
Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü yaz okulu başlıyor
Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü yaz okulu başlıyor
Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü yaz okulu başlıyor
Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü yaz okulu başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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