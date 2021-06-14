Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı (2)
GÖZALTI SAYISI 57'YE YÜKSELDİ, 4 KİŞİ ARANIYORBalıkesir merkezli 32 ilde, 'Garson' kod adlı gizli tanıktan elde edilen bilgiler doğrultusunda, FETÖ/PDY'ye yönelik aktif görevdeki 60 polis ile kamudan istifa eden 1 öğretmene yönelik operasyonda, gözaltı sayısı 57'ye yükseldi.
GÖZALTI SAYISI 57'YE YÜKSELDİ, 4 KİŞİ ARANIYOR
Balıkesir merkezli 32 ilde, 'Garson' kod adlı gizli tanıktan elde edilen bilgiler doğrultusunda, FETÖ/PDY'ye yönelik aktif görevdeki 60 polis ile kamudan istifa eden 1 öğretmene yönelik operasyonda, gözaltı sayısı 57'ye yükseldi. 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan