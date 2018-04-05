Sabah Gazetesi yazarlarının katılımıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Sabah İl Buluşmaları'nın beşincisi Balıkesir'de gerçekleştirildi. Programda Balıkesir'in kültürel değerleri ve uluslararası rekabetteki konumu tartışıldı.

Sabah Gazetesi yazarlarının katılımıyla Balıkesir'de 5.'si düzenlenen program Sabah Gazetesi köşe yazarı Kerem Alkin'in açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Balıkesir'in şuanki ekonomik verilere göre Türkiye'de 16. sırada yer aldığını belirterek hedeflerinin Balıkesir'i ilk 10'a sokmak olduğunu söyledi. Balıkesir'in 3 alanda aynı oranda büyümesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Kafaoğlu, sanayi, turizm ve tarım alanında büyümenin eşit olması gerektiğini vurgulayarak " Balıkesir Marmara ile Ege bölgesini birleştiren odak şehir. Ulaşım noktasında terenin, hava, deniz ve otoyolların birleştiği bir şehir. Balıkesir gelecek 10 yıl içinde yıldızı parlayacak bir il. Buna inanmış durumdayız. Adanmış insanlarla başarıya ulaşılır. Bizde kendimizi buna adadık ve ekibimizle Balıkesir'i istediğimiz noktaya taşıyacağız. Çanakkale savaşında Balıkesir Lisesi 2 dönem üst üste mezun vermemiş. Çanakkale'ye geçilmez yapmak için gitmişler ve geri dönmemişler. Her zaman mesele vatan, bayrak meselesi olduğunda Balıkesir kendini öne atmış bir ildir. 7 düvel değil 77 düvele karşı mücadele veriyoruz. Terör örgütlerinden tutunda arkasındaki tüm güçlere karşı ülke içinde ve ülke dışında mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023, 2071 hedefleri var. İller bu bağlamda çalışmalar yapıyor. Balıkesir Kuvay-i Milliye şehri olarak hedeflere ulaşmaya hazır. İller arasında 16. sıradayız. Türkiye'de ülkeler arasında 16. sırada. Türkiye ekonomik açıdan ilk 10 girmek istiyor. Balıkesir'de ekonomik olarak ilk 10 'a girmek istiyor. Türkiye ve Balıkesir hedefleri aynı. Balıkesir tarım, turizm ve aynı zamanda sanayi şehri. Bu üç saç ayağı üzerinde yükselmeliyiz. Birbirinin sahasına girmeden Balıkesir'in yükseleceğine inanıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından programda Sabah Gazetesi Köşe yazarı Kerem Alkin, URAK raporu iller arası gelişmişlik raporu üzerine konuşmasını gerçekleştirdi. Daha sonra panelde sırasıyla Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Bandırma Onyedieylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Balıksir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Dünya Odalar Federasyonu Onursal Başkanı Rona Yırcalı panel için hazırladıkları konuşmaları dinleyiciler ile paylaştılar.

Balıkesir nereden nereye geldi

Dünya Odalar Federasyonu Onursal Başkanı, A.Rona Yırcalı panelde yaptığı konuşmada Balıkesir'in dünü ve bugününü gelişmişlik noktasında değerlendirdi. Yırcalı, Balıkesir'in söylenenin aksine büyük bir köy olmadığını ifade ederek "Benim görüşüme göre bir şehrin ilerleyebilmesi için ekonomi için nasıl temel taşlar varsa ihracat, üretim, tüketim buna bağlı olarak enflasyon ve büyüme rakamına bakılıyorsa şehre bu gibi veriler üzerinden bakılmalı. Balıkesir nereden nereye geldi. Ulaşımda İDO gelmeye başladığı zaman herkes mutlu oldu. Bandırma-Balıkesir kara yolu yapılınca mahcubiyet ortadan kalktı. Edremit, yolu yapması bizi mutlu etti. Bugün neden bahsediyoruz. Çanakkale köprüsü ne zaman biteceğinden bahsediyoruz. 2020 yıllında Balıkesir'in nasıl bir hale geleceğini lojistik merkezinde ulaşacağı noktayı biliyoruz. Bir çok konu gecikti. Ama bugün Haberleşmede hiçbir eksimiz yok. Balıkesir'in de haberleşmede sıkıntıları vardı bu kalmadı. Konuk bakımından eski sıkıntılarımız yok. İlkokul, ortaokul ve lise noktasında sıkıntı yok. Yakın zamana kadar Uludağ Üniversitesine bağlı olan bir Üniversitemiz vardı. O günden bugüne nereye geldiğimizi hepimiz görüyoruz. Bir üniversitenin o şehirde olması eko sistem getiriyor"dedi.

Akıl teri, alın terinden daha öne çıkmaktadır

Bir şehrin tek başına tarım, sanayi, kültür ve turizm şehri olmasının mümkün olmadığını söyleyen Yırcalı"Bir şehirde büyüme ve ilerleme için bunların hepsi olması lazımdır. Hepsi beraber götürüldüğü anda bir il haline gelinir. İleriye dönük içinde mutlu insanlar topluluğu olur. Yerel idarecilerimize de heyecan verir. Balıkesir'de bu imkanlar var. Bunlar iyi değerlendirilirse daha ileriye gidilebilinir. Çin'den başlayarak bütün Türk Cumhuriyetlerini geçerek Türkiye'ye gelen Arap ülkeleri ve Afrika'ya oradan İngiltere'ye kadar tarayacak olan yolun dağılımı bu bölgeden yapılacaktır. Buraya kadar kara yolu buradan deniz yolu olacaktır. Ben Pazartesi günü Çin Odalar Birliği ile anlaşmasını yapmak için gidiyorum. Çin'de başlayan bir hareketin Balıkesir'de, Çanakkale köprüsü ile önemine dikkat çekmek istiyorum. Bugün artık gelinen noktada akıl teri, alın terinden daha öne çıkmaktadır. Başbakanımız söyledi. 8-10 sene içinde Dünyada yapılan mega projelerin 6 tanesi Türkiye içinde. Bu bile insanın içini ısıtmakta" dedi. - BALIKESİR