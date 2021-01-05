Balıkesir'de zeytin üreticilerinin "yuvarlama" mesaisi başladı

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Balıkesir'in Edremit ilçesinde, atadan kalma "yuvarlama" yöntemiyle sofralık zeytinlerin hazırlanmasına başlandı.

Güre Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir zeytin ve zeytinyağı tesisinin genel koordinatörü ziraat mühendisi Murat Küçükçakır, AA muhabirine, bu sofralık zeytin çeşidinin "teneke çevirme" olarak da bilindiğini söyledi.

Edremit ve Ayvalık yağlık tipi zeytinlerin yuvarlamasının daha lezzetli olduğunu belirten Küçükçakır, "Bu, siyah zeytinin natürel işlenebilecek en basit şeklidir." dedi.

Küçükçakır, tenekelerin içine sadece belli miktarda zeytinyağı, sirke ve tuz konulduğunu, başka bir katkı maddesi kullanılmadığını anlattı.

Yaklaşık 6 ay süren fermantasyon süreci sonunda ürünün satışa sunulduğunu dile getiren Küçükçakır, bu zeytinin kendine has tadı, kokusu olduğunu ifade etti.

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker de bölgeye yeterince yağış düşmemesinden dolayı rekolte bakımından sıkıntı yaşadıklarını bildirdi.

Körfezde 139 bin ton civarında zeytin üretildiğini belirten Diker, "Bunun 12-13 bin tonu yemekliğe ayrılıyor. Kalan zeytinden de 20 bin ton zeytinyağı üretileceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik