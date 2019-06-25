Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Çınarlı Mahallesi'nde Y.Ş.Ç'nin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 100 gram esrar ve 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüpheli Y.Ş.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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