Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Çınarlı Mahallesi'nde Y.Ş.Ç'nin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 100 gram esrar ve 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüpheli Y.Ş.Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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